Oppo تكشف عن الجيل التالي من الكاميرا المقربة، وتمتاز بدقة 32MP وبدعمها لتقنية Quad Bayer

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Oppo للتو عن الجيل التالي من الكاميرا المقربة الخاصة بها التي تستند على مبدأ المنظار. هذه الكاميرا المقربة الجديدة لا تزال في مرحلة النموذج الأولي فقط حاليًا، ولكن الهواتف الذكية التي تستخدمها لا يمكن أن تكون بعيدة جدًا.

هذه الكاميرا المقربة الجديدة تتألف من 7 عناصر وهي قادرة على تعديل طولها البؤري من 85mm إلى 135mm. تبدأ فتحة العدسة عند 3.3 وتنتهي عند 4.4 في حالة التكبير الأقصى. محرك IC الجديد في وحدة الكاميرا الجديدة يعمل على تحريك مجموعتين من عدسات التقريب بدقة بالإضافة إلى توفير التركيز التلقائي وتثبيث الصورة بصريًا لمنع الإهتزاز أثناء التصوير.

الأمر لا يقتصر على إستخدام عدسات جديدة، فقد عملت شركة Oppo كذلك على تحسين خوارزميات مستشعر الكاميرا ومعالجة الصور أيضًا. يمتاز المستشعر ” الكبير ” الجديد بدقة تصل إلى 32 ميغابكسل ويدعم تقنية دمج البكسلات Quad Bayer مما يسمح بتوفير تقريب هجين يصل إلى 280mm.

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على إفتراض أنه توجد هناك عدسة واسعة بقطر 26mm في الكاميرا الرئيسية، فسوف توفر هذه الكاميرا المقربة الجديدة تقريبًا بصريًا قدره ×3.3 إلى ×5.2، وتقريب هجين يقل عن ×11.

أما وقد قلنا ذلك، فقد تم في الشهر الماضي رصد الخليفة المحتمل للهاتف Oppo Reno 10x Zoom Edition في موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA مع كاميرا مُقربة مُحسنة، ومع مواصفات تقنية تشمل شاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz، وبطارية بسعة 3945mAh، والدعم لشبكات الجيل الخامس 5G. أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت شركة Oppo كذلك في وقت سابق من هذا الشهر عن تقنية الشحن السريع بقوة 125W، والتي قد تشق طريقها أيضًا إلى الهاتف الرائد المقبل للشركة الصينية.