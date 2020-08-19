Huawei تُسجل براءة إختراع لهاتف قابل للطي مع شاشة ثانوية طويلة وقلم إلكتروني

فاطمة أيت طالب - دبي - تم تداول شائعات مفادها أن شركة Huawei تعتزم الكشف عن هاتف ذكي قابل للطي يضم شاشة قابلة للطي نحو الداخل محمية بطبقة Ultra Thin Glass الزجاجية. الآن، نحن هنا مع براءة إختراع من الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية والتي تعطينا نظرة على التصميم المحتمل للهاتف Huawei Mate X2 من خلال مجموعة من الرسومات التخطيطية التي تجسد تصميمًا جديدًا لهاتف قابل للطي نحو الداخل يضم شاشة ثانوية مثيرة للإهتمام بجوار الشاشة الرئيسية بالإضافة إلى قلم.

تشير براءة الإختراع إليها على أنها ” شاشة ثانوية متصلة ” والتي ستجلب القوائم السياقية والمعلومات الإضافية للتطبيق. وسيضم أيضًا كاميرتين أماميتين بينما تضم الواجهة الخلفية أربع كاميرات إضافية. يبدو أنه سيتم رفع الشاشة الصغيرة عن الشاشة الرئيسية بينما سيحتوي الجزء السفلي منها على قلم.

Advertisements

إذا قامت شركة Huawei بتحويل براءة الإختراع هذه إلى منتج فعلي، فسوف يكون هذا هو أول هاتف قابل للطي يأتي مع قلم إلكتروني. ومع ذلك، يبقى أن نرى ما الذي تخبئه لنا شركة Huawei أيضًا فيما يخص طموحاتها في سوق الهواتف الذكية القابلة للطي.