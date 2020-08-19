شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ترامب: "أوراكل" جيدة ويمكن أن تستحوذ على TikTok فى الولايات المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن Oracle هي شركة جيدة ويمكنها الاستحواذ على تطبيق الوسائط الاجتماعية الشهير TikTok المملوك للصين في الولايات المتحدة، بعد أن أصدر أمرًا يفرض بيعه في غضون 90 يومًا، حيث جاءت هذه التصريحات بعد أن انضمت شركة Oracle إلى بعض مستثمري شركة ByteDance الصينية المالكة لـ TikTok ، في سعيهم لتقديم عطاءات لشراء تطبيق الفيديو القصير في أمريكا الشمالية وأستراليا ونيوزيلندا، حسبما ذكرت رويترز.

ودخلت شركة أوراكل لبرامج المؤسسات العملاقة، في السباق للاستحواذ على بعض عمليات TikTok من شركتها الأم الصينية ByteDance ، حسبما ذكرت صحيفة Financial Times، حيث شاركت Oracle في مناقشات أولية مع العديد من مستثمري TikTok الحاليين في الولايات المتحدة ، بما في ذلك General Atlantic و Sequoia Capital ، لشراء عمليات التطبيق في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، وفقًا للتقرير.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فقد رفض كل من Oracle و TikTok التعليق ولم يتسن الوصول إلى ByteDance على الفور، وقد سعى الرئيس دونالد ترامب إلى فرض بيع TikTok لشركة أمريكية ، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، وزعم ترامب أن الحكومة الصينية قد تضغط على ByteDance لاستخدام التطبيق للتجسس على الأمريكيين أو مراقبة المحتوى السياسي الذي تجده مسيئًا.

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وقد أصدر ترامب أمرين تنفيذيين في الأسابيع الأخيرة ، أحدهما يمكن أن يمنع الشركات الأمريكية من التعامل مع TikTok والآخر يسعى إلى إلغاء استحواذ ByteDance لعام 2017 على Musical.ly ، مقدمة TikTok، فيما كانت مايكروسوفت المنافس الرئيسي في محادثات الاستحواذ حتى الآن ، بعد أن أجرت مناقشات لشراء عمليات TikTok في تلك البلدان نفسها، لكن الاهتمام من Oracle سيعطي TikTok بديلاً وربما بعض النفوذ في التفاوض على صفقة، حيث أن TikTok، التي لديها أكثر من 2.3 مليار عملية تنزيل في جميع أنحاء العالم ، وقدرت قيمتها مؤخرًا ما بين 30 مليار دولار و 50 مليار دولار.

ويتمتع المسؤولون التنفيذيون في Oracle أيضًا بعلاقات وثيقة مع ترامب، حيث المؤسس لاري إليسون هو أحد المديرين التنفيذيين التقنيين القلائل الذين دعموا ترامب علنًا ، واستضاف حملة لجمع التبرعات للرئيس في منزله في جنوب كاليفورنيا في فبراير، كما عمل الرئيس التنفيذي سافرا كاتز في الفريق الانتقالي لترامب.