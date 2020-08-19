شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طفلة بريطانية 13عاما تطور لوح تزلج بوحدة تحكم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قدمت شارلوت جيري من بورنماوث، اختراعها إلى الحكام بما فى ذلك بطل ركوب الدراجات مارك كافنديش كجزء من مسابقة رياضة المستقبل التى ينظمها معهد الهندسة والتكنولوجيا البريطانى (IET).



لوح التزلج المبتكر وصل تصميم الفتاة إلى المركز الأول، والآن تحولت فكرتها إلى نموذج أولى تمكنت من ركوبه كجزء من الجائزة. وأطلقت مسابقة Sport of the Future أثناء الإغلاق وتحدت الأطفال لابتكار رياضة جديدة أو اختراع يجعل الرياضة الحالية أفضل. وتضمنت التصميمات الأخرى روبوتات يمكنك لعب كرة القدم بها، ومسدس يساعد الرياضيين للحفاظ على ثباتهم وكرة تعود إليك. فازت جيرى بالجائزة الإجمالية للوحها بمحرك محور 400 واط يتم تشغيله بواسطة جهاز تحكم عن بعد يعمل بالبلوتوث يسمح للراكب بتغيير السرعة والاتجاه. Advertisements

لوح تزلج الكترونى

قال متحدث باسم IET: "يجمع Electrodeck بين التكنولوجيا الناشئة والتصميم المذهل لإنشاء إضافة مثيرة لرياضات المستقبل".

وكانت المسابقة مفتوحة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 13 عامًا وهي الأحدث في سلسلة مسابقات "المخترع المستقبلي" التي تنظمها IET.

وقال متحدث باسم IET.، "بعض الناس لديهم فكرة خاطئة عن ماهية الهندسة.. أوضح بحثنا أن 54 % من الأطفال لا يعرفون أي شيء عن وظائف في الهندسة".

وقالت جيرى، "بدت مسابقة رياضة المستقبل وكأنها فرصة هائلة لوضع اختراع كنت أعمل عليه لفترة من الوقت، الفكرة الكاملة وراءها لوح تزلج متعدد الاتجاهات يعمل بمحرك"، مضيفة، "لقد أطلقت على هذا اسم Electrodeck".

وأوضحت جيرى، "عندما اكتشفت أننى فزت بالفعل، كنت عاجزًا عن الكلام.. يشارك مئات الأشخاص في هذه الأنواع من المسابقات طوال الوقت ولذا لا تتوقع أبدًا أن تكون الشخص الذي يفوز بالفعل!".