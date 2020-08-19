شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تفاصيل إنهاء مايكروسوفت دعم Internet Explorer بعد ربع قرن من إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت مايكروسوفت أن متصفح Internet Explorer الذى يبلغ من العمر 25 عامًا سيختفى من الويب فى 17 أغسطس 2021، ولعل الخطوة الأولى ستأتى من تطبيق Microsoft Teams على الويب الذى لن يدعم Internet Explorer 11بدءًا من 30 نوفمبر 2020، وبحلول الصيف المقبل، لن يتم توصيل أى من تطبيقات وخدمات 365 المتبقية من Microsoft بالمتصفح.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تكمن تفاصيل هذا الأمر فى أن الإعلان كان قادمًا فى الأساس منذ وقت طويل، بعد أن أطلقت Microsoft متصفح Edge قبل خمس سنوات.

فى عام 2015، أكدت Microsoft أنها تعتزم التخلى عن علامة Internet Explorer التجارية والانتقال إلى Edge الجديد، والذى كان فى ذلك الوقت يحمل الاسم الرمزى Project Spartan .

فى ذلك الوقت، كانت الشركة تخطط للإبقاء على كلا المستعرضين على قيد الحياة، لكنها كانت تتحول إلى تغيير العلامة التجارية Explorer .

ولعل بعد المواعيد النهائية، سيواجه مستخدمو المتصفح القديم تجربة متدهورة، باستثناء المواقع التي تم إنشاؤها خصيصًا بواسطة الشركات لـ Internet Explorer.

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ويستخدم العملاء Internet Explorer (IE 11) منذ عام 2013 عندما كانت البيئة عبر الإنترنت أقل تعقيدًا بكثير من المشهد الحالى، لكن منذ ذلك الحين، أتاحت معايير الويب المفتوحة والمتصفحات الأحدث - مثل Microsoft Edge الجديد - تجارب أفضل وأكثر إبداعًا عبر الإنترنت.

وسيدفع Edge الجديد المستند إلى Chromium في التحديثات لمستخدمي Windows قبل إنهاء الإصدار الحالي.

وتحترم Microsoft الاستثمارات التي يقوم بها أصحاب الأعمال في Internet Explorer وستسمح لجميع تطبيقات IE 11 الخاصة بالعمل كالمعتاد.

ولم تكن هذه الحرب الوحيدة التي خاضها المتصفح على مدار تاريخه الطويل، بل أنه في مايو 2012 تم الإعلان عن تفوق Google Chrome على Internet Explorer باعتباره المتصفح الأكثر استخدامًا في جميع أنحاء العالم.

وكافحت العلامة التجارية للتخلص من السمعة السيئة لبرنامج Internet Explorer 6، والتي كانت معروفة بعدم الأمان، ولكن منذ ذلك الحين تم إيقاف العديد من الإصدارات بسبب التقلبات بين الجمهور.