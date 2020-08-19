تعلم طريقة إزالة خلفية الصورة بضغطة واحدة

لابد أنك إحتجت في يوم من الأيام إلى إزالة خلفية الصورة التي ترغب في العمل عليها سواء كنت أحد المصممين الهواة أو شخص يرغب في عمل تعديل يدوي بسيط على صورة صغيرة خاصة به للحصول على الصورة على خلفية شفافة.

بالطبع إن كان لك أي خبرة مع برنامج فوتوشوب فسوف تعرف أن هذه العملية مزعجة للغاية لذلك فإننا اليوم سنقدم لك موقع يساعدك على إزالة خلفية الصورة بضغطة واحدة ودون تعب.

طريقة استخدام موقع إزالة خلفية الصورة بضغطة واحدة :

كما قلنا فسوف نعتمد اليوم على موقع صغير مجاني تماماً للاستخدام يمكنك من إزالة خلفية الصورة بضغطة زر واحدة ودون الدخول في الكثير من الخطوات اليدوية المعقدة من خلال الفوتوشوب وغيره من برامج تعديل الصور، بالطبع إن كنت تتستطيع استخدام الفوتوشوب فإنه سيكون أفضل وسيكون افضل من الإعتماد على الذكاء الصناعي للموقع ولكن هذا الموقع موجه لهؤلاء الذين لا يمتلكون الخبرة الازمة مع برامج الفوتوشوب .

في البداية كل ما عليك فعله هو التوجه إلى موقع remove.bg أو من خلال الضغط هنا .

الآن ستظهر لك الشصورة الموجودة بالأسفل وهي الشاشة الرئيسية للموقع، بالطبع سنقوم برفع الصورة الخاصة بنا والتي نرغب في إزالة خلفيتها على الموقع من الضغط على upload image او سحب الصورة وإلقائها داخل الموقع .

الآن وبعد أن قمنا برفع الصورة التي نرغب بإزالة خلفيتها ستعطي الموقع بعض الوقت ليقوم بمعالجة الصورة لتظهر لك في الشكل النهائي كما ترى بالصورة بالأسفل ولكن قبل ان نستعرض النتيجة دعونا نرى الأصل قبل إزالة خلفية الصورة .

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والآن النتيجة بعد ان قمنا بإزالة خلفية الصورة كما تراها موجودة بالأسفل، هناك إختيارين يمكنك الاختيار بينهما أثناء تحميل الصورة، الأول وهو تحميلها بدقة صغيرة والثانية وهو تحميلها بالحجم والدقة الكاملين لذا يمكنك الاختيار على حسب حاجتك وإن كنت دائماً افضل تحميلها بالحجم الكامل.

هناك مربع صغير يدعى Edit إذا قمت بالضغط عليه سيفتح لك قائمة من التعديلات التي يمكن تطبيقها واستخدامها مباشرة من داخل الموقع وهي :

الاختيار الأول إضافة تأثير الـ Blur أو الـ Bokeh Effect على الصورة بدرجات مختلفة وفصل الخلفية عن الهدف الأساسي للصورة

الثاني والثالث وهو وضع الهدف الأساسي وفي حالتنا سيارة الفيراري الحمراء على خلفيات مختلفة ومتنوعة أو حتى على خلفيات ألوان إن كنت ترغب في ذلك

الرابع وهو إزالة وإعادة أجزاء من الصورة الأصلية كما ترغب لتحسين الذكاء الصناعي وللحصول على أفضل نتيجة .

نأمل ان يكون موقع إزالة خلفية الصورة هذا قد أعجبكم وساعدكم على أعمالكم، بالطبع نحن في زمن السرعة ونحتاج إلى موقع يتمكن من إزالة وتعديل وإضافة الصورة بسهولة وسرعة وهو ما يقدمه لكم موقعنا اليوم .

يمكنكم أيضاً تعلم إزالة خلفية الصورة من خلال برنامج على الويندوز بسهولة .