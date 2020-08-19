الذكاء الاصطناعي يجعل التصوير بالرنين المغناطيسي أسرع بكثير

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 04:19 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2020 2:56 مساءً

أظهر بحث جديد أن الذكاء الاصطناعي يمكنه جعل التصوير بالرنين المغناطيسي أسرع بأربع مرات، بحيث يخفض الوقت الذي يقضيه المرضى داخل الجهاز إلى الربع ويخلصهم من فترة الانتظار الطويلة التي تصل إلى ساعة كاملة.

يأتي هذا البحث ثمرة للتعاون بين فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي في فيسبوك وعلماء الأشعة في مركز لانغون هيلث التابع لجامعة نيويورك.

وقام العلماء معاً بتدريب نموذج تعلم الآلة على أزواج من عمليات التصوير بالرنين المغناطيسي منخفضة الوضوح وعالية الوضوح، مستخدمين هذا النموذج للتنبؤ بما ستبدو عليه عمليات التصوير النهائية من ربع البيانات المدخلة العادية. ويعني ذلك أن عمليات التصوير يمكن إتمامها بسرعة أعلى بكثير، مما يوفر وقت الانتظار والعناء على المرضى.

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وقالت نفيسة يعقوبوفا الباحثة في مجال الذكاء الاصطناعي الحيوي الطبي في فريق فيسبوك الذي عمل على المشرع في تصريح لموقع TheVerge التقني: «إنها خطوة هائلة لإدخال الذكاء الاصطناعي في التصوير الطبي».

والسبب في إمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج نفس عمليات التصوير من مقدار أقل من البيانات هو أن الشبكة العصبية قد تعلمت بشكل أساسي فكرة مختصرة عما يبدو عليه التصوير الطبي من خلال فحص بيانات التدريب. ويستخدم الذكاء الاصطناعي هذا بعد ذلك لإنشاء تنبؤ بالنتيجة النهائية.

ويبدو هذا مثل مهندس معماري قام بتصميم الكثير من البنوك خلال سنوات عمله وأصبح لديه الآن فكرة مختصرة عما يبدو عليه البنك وبالتالي يمكنه أن ينشئ المخطط النهائي للمشروع بصورة أسرع.

وقال دان سكوديسكون بروفيسور الأشعة في مركز لاغن هيلث التابع لجامعة نيوروك لموقع TheVerge: «تعلم الشبكة العصبية بالتركيبة العامة للصورة الطبية. وبطريقة ما، ما نفعله هو ملء الفراغات الفريدة بخصوص التصوير الفريد لهذا المريض بالذات بناء على البيانات».