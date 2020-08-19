تكنولوجيا: تسريبات مصورة تستعرض تصميم Fitbit Sense و Versa 3 وأيضاً Inspire 2

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة تصميم Fitbit Sense و Versa 3 وأيضاً Inspire 2، حيث تكشف الصور عن تصميم بدون أزرار في الإصدارات الثلاثة من الساعات والسوارة الذكية.

تستعد شركة Fitbit لإطلاق جيل جديد من الساعات والسوارات الذكية قريباً، ولقد أوضحت أحدث الصور ثلاثية الأبعاد تفاصيل تصميم كلٍ من Fitbit Sense و Versa 3 وأيضاً Inspire 2 قبل الإعلان الرسمي.

وتظهر ساعة Fitbit Versa 2 الذكية في الصور ثلاثية الأبعاد بتصميم دائري للشاشة، كما توضح الصور مميزات الساعة الذكية التي تأتي قريباً بشاشة تدعم رصد معدل ضربات القلب، مع مستشعر لرصد عدد الخطوات.

وتضم ساعة Versa 3 الذكية في الجهة الخلفية مستشعر لضربات القلب، ودبابيس الشحن، مع رمز ميكروفون يؤكد على ميزة التحكم بالأوامر الصوتية، ورمز الموقع الذي يؤكد على وجود GPS مدمج، وأيضاً رمز 50M في الجزء السفلي من الجهة الخلفية لتأكيد دعم مقاومة الماء حتى عمق 50 متر.



أيضاً تكشف الصور المسربة عن ساعة Fitbit Sense الذكية التي تأتي بتصميم يحاكي Versa 3، إلا أن هذا الإصدار يأتي بتكلفة أعلى ومميزات أكثر، مثل ميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، ورصد عدد الخطوات، وأيضاً شاشة لرصد معدل ضربات القلب.

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أيضاً تضم الجهة الخلفية لساعة Fitbit Sense الذكية مستشعر ضربات القلب، ودبابيس الشحن، وعدد 4 من الرموز التي تؤكد على ميزة GPS مدمج، ودعم مقاومة الماء عند عمق 50 متر، كما تشير الرموز الأخرى إلى ميزة إستشعار درجة الحرارة، وأيضاً مستشعر تخطيط القلب ECG.

من جانب أخر لا تكشف الصور عن وجود ميكروفون في الساعة الذكية لذا قد لا تدعم ساعة Fitbit Sense تلقي الأوامر الصوتية.

وتعد سوارة Inspire 2 أحد الإصدارات المرتقبة أيضاً من Fitbit والتي تأتي بتصميم مستدير من الزوايا، كما تؤكد الصور ثلاثية الأبعاد على دعم السوارة الذكية لميزة رصد معدل ضربات القلب، ومن المتوقع أن تدعم أيضاً رصد نشاط المستخدم في أنماط رياضية مختلفة.

يذكر أن تصميم كلاً من Versa 3 وInspire 2 يؤكد على أن Fitbit تتجه هذا العام لتصميم بدون أزرار للإصدارات الجديدة من الساعات الذكية، لذا من المتوقع أن تعتمد الإصدارات الجديد على خاصية اللمس بشكل رئيسي للتحكم في مهام الساعة الذكية.

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