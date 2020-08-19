تكنولوجيا: الفيس بوك تخطط لإستبدال حسابات Oculus المنفصلة بحساب Facebook في 2023

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة الفيس لإنهاء حسابات نظارات الواقع الإفتراضي Oculus وإستبدالها بحساب Facebook بحلول عام 2023 لدعم مستخدمين نظارات الواقع الإفتراضي.

أكدت شركة الفيس بوك على خططها لإنهاء حسابات Oculus المستقلة، حيث تتوقف الشركة عن دعم هذه الحسابات في شهر أكتوبر، بينما تستمر حسابات Oculus في العمل حتى الأول من شهر يناير من عام 2023، كما سيتاح لكافة المستخدمين الإحتفاظ بملف VR تعريفي في قائمة أصدقاء منفصلة.

كما أشارت شركة الفيس بوك إلى أنها ستبدأ في وقت لاحقا هذا العام في توجيه المستخدمين للتسجيل في Oculus عبر حساب الفيس بوك، أيضاً في حالة وجود حساب مسبق في تطبيق الفيس بوك سيتطلب من المستخدم دمج الحساب بشكل دائم، ومن ثم سيتاح للمستخدم إستخدام نظارة Oculus بسلاسة حتى 2023.

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أيضاً بحلول عام 2023 ستستمر الإصدارات القديمة من نظارات Oculus في العمل، إلا أن بعض التطبيقات والألعاب لن تكون متاحة للمستخدمين، بينما سيتاح للمطورين إستمرار العمل بحساب Oculus دون مميزات التواصل الإجتماعي، أيضاً لن تطرأ هذه التغييرات على منصة Oculus الخاصة بقطاع العمل.

يذكر أن الفيس بوك قد أكدت على أن جميع الإصدارات القادمة من أجهزة Oculus ستتطلب التسجيل بحساب الفيس بوك لبدء العمل بها، كما تشير التوقعات إلى أن الشركة تستعد لإطلاق إصدار جديد من Oculus Quest في خريف هذا العام.

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