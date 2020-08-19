Oracle مهتمة أيضًا بالإستحواذ على تطبيق TikTok، وفقا لتقرير جديد

فاطمة أيت طالب - دبي - من أجل مواصلة العمل في الولايات المتحدة الأمريكية وتجنب دعوى قضائية مُطولة، من المرجح أن تضطر شركة ByteDance إلى بيع تطبيق TikTok. حتى الآن، مايكروسوفت هي الشركة الوحيدة التي أعربت علنًا عن إهتمامها بالتطبيق، على الرغم من أننا سمعنا كذلك في الأونة الأخيرة أن تطبيق TikTok يحظى بإهتمام شبكة تويتر كذلك.

الآن في حالة إذا كان التقرير الذي صدر مؤخرًا من صحيفة Financial Times صحيحًا، فيبدو أن شركة Oracle مهتمة أيضًا بالإستحواذ على تطبيق TikTok. يزعم التقرير أن شركة Oracle أعربت عن ” إهتمامها الجاد ” بالإستحواذ على تطبيق TikTok وقد أجرت بالفعل محادثات أولية مع شركة ByteDance المالكة للتطبيق.

سيكون من المثير للإهتمام في الواقع أن نرى ما إذا كان التقرير صحيحًا. هذا لأن شركة Oracle لا يُنظر إليها عادة أنها شركة تقدم خدماتها للمستهلكين، وهي معروفة في الغالب ببرامج قواعد البيانات الخاصة بها التي تستهدف الشركات والمؤسسات، فضلا عن أشياء أخرى. ومع ذلك، من الممكن أن تسمح شركة Oracle لتطبيق TikTok بعد الإستحواذ بالعمل كما هو الحال عادة دون أي تدخل.

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أيضًا، نظرًا إلى أنه تم تصنيف Oracle في العام 2019 على أنها ثاني أكبر شركة برمجيات في العالم من حيث الإيرادات والقيمة السوقية، فسوف تكون لديها الموارد اللازمة للتنافس ضد أمثال مايكروسوفت. لم يتم تأكيد أي شيء حتى الآن، لذا سنضطر إلى الإنتظار فقط ومعرفة من الذي سيظهر في النهاية كمالك جديد لتطبيق TikTok.