تحديث جديد يجلب معه ألوان أكثر إلى خرائط Google Maps وتفاصيل إضافية للشوارع

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فاطمة أيت طالب - دبي - نشرت شركة جوجل على مدونتها منشورًا تتحدث فيه عن التحديثات القادمة لخدمة الخرائط Google Maps. على مدار السنوات القليلة الماضية، دأبت شركة جوجل على إضافة ميزات ومعلومات مفيدة داخل خدمة الخرائط الخاصة بها وحان الوقت لتحديث الخرائط نفسها. إستخدمت شركة جوجل خوارزمية تعيين الألوان لتلوين الخرائط التي تمثل التضاريس المختلفة والمعالم الجغرافية بشكل صحيح.
والنتيجة هي ” خريطة أكثر شمولاً وحيوية لمناطق مختلفة على نطاق عالمي “. سيتم الإشارة إلى البحيرات والأنهار والمحيطات باللون الأزرق، والشواطئ والصحاري باللون البني، والمناطق الخصبة باللون الأخضر. ووفقا لشركة جوجل، فسوف تلاحظ تحسنًا في مظهر الخرائط سواء كنت تبحث عن مدينة كبيرة أو بلدة ريفية صغيرة.
في المستقبل القريب، سنتمكن من رؤية خرائط أكثر دقة للشوارع والأرصفة وجزر المشاة بمقياس أكثر دقة. تخطط شركة جوجل للبدء في إطلاق الخرائط المفصلة أكثر للشوارع لبعض المدن الكبرى مثل لندن ونيويورك وسان فرانسيسكو في الأسابيع المقبلة، وسيتم إضافة المزيد من المدن إلى القائمة مع مرور الوقت.
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