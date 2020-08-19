Honor تستعد للكشف عن الساعة الذكية Honor Watch GS Pro لعشاق الجبال

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن الساعة الذكية Honor MagicWatch 2 في أواخر العام 2019، وتعمل العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei بالفعل على نسخة أحدث. سيتم إطلاق هذه النسخة الأحدث تحت إسم Honor Watch GS Pro وستكون موجهة في الأساس لعشاق الجبال، على الأقل وفقا لما تم الإشارة إليه في الحساب الرسمي للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

الرسالة المُصاحبة للمنشور تتضمن بعض العبارات الشعرية حول الكيفية التي تستدعي بها الجبال المسافر الحضري وكيف أن الطرق موجودة دائمًا إذا كنت تبحث عن مسار، وما إلى ذلك. هناك أيضًا رسالة مفادها ” سيتم إطلاق Honor Watch GS Pro قريبًا لمرافقتك عبر إمكانيات الحياة اللانهائية “.

التعليق الأول على المنشور كان من الرئيس التنفيذي لشركة Honor، السيد George Zhao والذي أكد أن الساعة قيد الإستخدام حاليا ولكنها لا تزال تخضع لعمليات إختبار ولكنها تمكنت من تلبية توقه لممارسة الرياضة في الهواء الطلق، وذلك بفضل الميزات القوية التي تتوفر عليها.

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تتمتع الساعة الذكية الحالية Honor MagicWatch 2 بعمر مميز للبطارية يصل إلى 14 يومًا بعملية شحن واحدة ولكن فقط إذا قمت بالإمتناع عن إستخدام ميزاتها الذكية. نأمل أن توفر الساعة الجديدة عمرًا مماثلاً للبطارية مع توفير إمكانية تفعيل الميزات الذكية مثل نظام تحديد المواقع العالمي GPS.