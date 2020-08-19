سعر و مواصفات Microsoft Surface Duo – مميزات و عيوب مايكروسوفت سيرفيس دو

جهاز Microsoft Surface Duo هاتف و جهاز لوحي في نفس الوقت. نفس فكرة الاجهزة القابلة للطي الا انه بمفصلة تعمل 360 درجة. و بشاشتين منفصلتين يتصلان ببعضهما من داخل الجهاز. فكرة جديدة و جيدة جدًا و تعد مايكروسوفت ان تكون تجربة هذا الجهاز جديدة جدًا بفضل عملها على السوفت وير و تحسين نظام التشغيل لأفضل ما يمكن و افضل ما تستطيع. انا ارى مستقبلًا مبشرًا لهذه الفكرة بفضل تعديلات مايكروسوفت الممتازة في السوفت وير.

Microsoft Surface Duo لا اثق به بشكل كامل من ناحية الـHardware فهو بمعالج العام الماضي Snapdragon 855 -رغم انها ليست مشكلة كبيرة- و بطارية اقل من 4000mah لتزويد شاشتين بالطاقة و ذاكرة وصول عشوائي بسعة 6GB في جهاز مبني تمامًا على الـMultitask. الأرقام ليست بصالحه. و لكن نحن ننتظر التجربة النهائية للنظام و هل تستطيع مايكروسوفت تقديم فكرة جديدة و ممنازة بهذه المواصفات ام لا. على العموم فجهاز Microsoft Surface Duo يستحق الإنتظار. و سيصدر يوم 10 سبتمبر 2020 و الحجز المسبق للهاتف مفتوح الآن بسعر 1400 دولار. سعره في مصر قد يكون قريبًا من 28 الف جنيه بسبب الضرائب المفروضة ايضًا