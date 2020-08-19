Google Meet تدعم “كروم كاست” (Chromecast) لإتاحة بث مؤتمرات الفيديو عبر التلفاز

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 01:16 مساءً - أضافت منصة (Google Meet) دعمًا لكروم كاست (Chromecast)، مما يعني إمكانية بث مؤتمرات الفيديو عبر التلفاز بواسطة أجهزة (Chromecast) وأجهزة (Android TV) والشاشات الذكية.

وبالنظر إلى أن جائحة فيروس كورونا لا تزال مصدر قلق في أجزاء كثيرة من العالم، فقد أصبح العمل من المنزل هو القاعدة للعديد من الطلاب والمهنيين.

وبينما يعتمد معظم الأشخاص على هواتفهم أو شاشة الحاسب للدردشة المرئية، فإن شركة جوجل تريد رفع مستوى التجربة من خلال إضافة شاشة تلفاز إلى المزيج.

ويسهل (Google Meet) على (Chromecast) توسيع تجربة مؤتمرات الفيديو الجماعية أكثر من أي وقت مضى.

وكتبت جريس يانغ (Grace Yang) من جوجل في منتدى دعم (Chromecast): أطلقنا (Google Meet) في وقت سابق من هذا العام على (Nest Hub Max)، وشعرنا أنه من المناسب توسيع تطبيق (Meet) ليشمل المزيد من الشاشات في منزلك.

وقالت يانغ: نحن ندرك أن العديد من المدارس تنتقل إلى التعلم عن بعد، وأردنا دعم بيئة التعلم الجديدة هذه للمعلمين والطلاب، ويتيح لك (Google Meet) على (Chromecast) استضافة الاجتماعات أو الانضمام إليها، مما يتيح لك فرصة التواصل مع زملائك في الفصل والتعاون في المشاريع وحتى حضور المحاضرات.

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وعند بث مؤتمرات الفيديو عبر (Google Meet) من خلال جهاز التلفاز، ستظل تستخدم الكاميرا والميكروفون والصوت من جهاز الحاسب، لكن ستتمكن من رؤية زملائك المشاركين بشكل أفضل على شاشة أكبر.

وتشتمل طرز كروم كاست المدعومة على (Chromecast Ultra) وكل من (Chromecast) الحالي والجيل الثاني، وتشير جوجل إلى أن الأداء قد يختلف عبر (Android TV) والشاشات التي تدعم ميزة البث.

ويمكن لجميع مستخدمي (G Suite) بدء اجتماعات مع ما يصل إلى 250 مشاركًا، وذلك بالرغم من أن هذا الحد سينخفض ​​إلى 100 لمستخدمي (Basic) و (Education) و 150 لمستخدمي الأعمال بعد 30 سبتمبر.

ولا توجد طريقة لاستيعاب ما يصل إلى 250 مشاركًا فعليًا على شاشة واحدة، لكن التصميم المربع لمنصة (Google Meet) يتيح لك رؤية ما يصل إلى 16 شخصًا في الوقت نفسه.

وأصبحت منصة (Google Meet) على مدار الأشهر القليلة الماضية أكثر شيوعًا مع انتقال الأشخاص إلى العمل من المنزل.

وبالإضافة إلى تلقي ميزات جديدة، فقد أصبحت المنصة واحدة من أهم أولويات جوجل في محاولة للتنافس مع منصات مؤتمرات الفيديو الأخرى، مثل (Zoom).