تكنولوجيا: Honor تستعد للإعلان قريباً عن ساعة Honor GS Pro لعاشقي رحلات الجبال

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Honor للإعلان قريباً عن إصدار جديد من الساعات الذكية بعنوان Honor GS Pro، والتي تأتي بمميزات خاصة لعاشقي الرحلات الجبلية.

كانت شركة Honor قدمت ساعة MagicWatch 2 الذكية خلال عام 2019، واليوم تخطط الشركة لإطلاق إصدارها الجديد الذي تستهدف به المستخدمين من عاشقي رحلات الجبال بشكل خاص، والتي تنطلق قريباً بعنوان Honor Watch GS Pro.

ولقد أكدت شركة Honor من خلال صفحتها الرسمية على Weibo على أن ساعة Honor GS Pro تنطلق قريباً بمميزات وأدوات تدعم المستخدم في الرحلات والجبال، كما أكد الإعلان التشويقي على أن الساعة الذكية الذكية ستدعم توجيه المستخدم إلى المسارات في الرحلات الجبلية.

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أيضاً أكد الإعلان التشويقي على خطط الشركة لإطلاق ساعة Honor GS Pro قريباً، كما أشار الرئيس التنفيذي للشركة إلى أن الساعة الذكية تخضع للإختبار الآن إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً.

يذكر أن Honor قدمت ساعة Honor MagicWatch 2 بعمر بطارية يصل إلى 14 ساعة، ومن المتوقع أن تجلب الساعة الذكية الجديدة تحسينات في عمر البطارية.

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