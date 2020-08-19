تكنولوجيا: جوجل تجلب خرائط بتفاصيل مميزة بالألوان في تحديث Google Maps

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت عملاق البحث تحديث جديد لتطبيق Google Maps مؤخراً، حيث قدمت من خلاله تصميم جديد للخرائط يرتكز على تفاصيل ملونة لتوضيح التضاريس بشكل أفضل.

تحرص عملاق البحث على تحديث تطبيق خرائط جوجل بشكل مستمر، حيث تقدم كل تحديث بمميزات وأدوات جديدة لدعم المستخدم بتجربة أفضل في البحث والتنقل بإستخدام التطبيق.

ولقد أضافت عملاق البحث الكثير من الأدوات على الخرائط في التطبيق مع علامات واضحة، إلا أن التحديث الجديد يجلب ميزة جديدة للخرائط التي تعزز توضيح تفاصيل المواقع عن طريق الألوان.

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وتعمل الخوارزمية الجديدة في تطبيق Google Maps على تعيين ألوان التضاريس بشكل دقيق لتوضيح تفاصيل المواقع على الخرائط، حيث تأتي تفاصيل البحار والمحيطات أو الأنهار والبحيرات باللون الأزرق على الخرائط الجديدة، بينما تظهر الصحاري والشواطئ باللون الداكن، أيضاً تظهر المواقع الخصبة باللون الأخضر.

وتؤكد جوجل على أن التحديث الجديد لخرائط جوجل سيقدم الدعم الأفضل للمستخدم في تحديد المواقع بشكل أسرع على الخرائط، كما تستعد عملاق البحث لإضافة تفاصيل أكثر دقة لطرق المشاه، وطرق السيارات، مع مقاييس دقيقة لهذه المواقع، عى أن تبدأ جوجل بدعم مستخدمي خرائط جوجل في كلٍ من لندن ونيويورك وسان فرانسيسكو خلال الأسابيع المقبلة بهذا التحديث الجديد لتطبيق Google Maps.

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