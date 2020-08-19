تشكيلة Realme X7 Series ستصل يوم 1 سبتمبر مع شاشة 120Hz AMOLED والدعم لشبكات 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - كما وعدتنا بالفعل، كشفت لنا شركة Realme اليوم عن تاريخ إطلاق سلسلة هواتفها الذكية القادمة. لجأت الشركة الصينية إلى الشبكة الإجتماعية المحلية Weibo لتعلن عن قدوم سلسلة هواتفها الذكية الجديدة Realme X7 Series يوم 1 سبتمبر على الساعة الثانية مساءً بالتوقيت المحلي.

هذه السلسلة الجديدة ستدعم شبكات الجيل الخامس 5G وستضم شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، مما سيجعل العضو الأول في تشكيلة Realme X7 Series هو أول هاتف ذكي من شركة Realme يضم شاشة AMOLED تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz نظرًا لأن الشركة إكتفت حتى الآن بإطلاق هواتف ذكية مع شاشات LCD بمعدل تحديث يبلغ 120Hz.

الملصق التشويقي الذي نشرته شركة Realme يعرض هاتف ذكي بإطار نحيف، ولكن الرسومات الترويجية تكون مضللة في بعض الأحيان، لذلك سننتظر ظهور بعض الصور الواقعية لتشكيلة Realme X7 Series لمعرفة ما إذا كانت تحتوي على إطار نحيف مثل ذلك الموجود في الصورة.

Advertisements

يحتوي الملصق أيضًا على عبارة صينية تُلمح إلى أن الهاتف Realme X7 Pro على الأقل سيكون نحيفًا وخفيفًا وسيدعم تكنولوجيا الشحن السريع، مما يعني أن سلسلة هواتف Realme X7 Series ستأتي مع معالج رائد ونأمل أن تأتي كذلك مع تقنية الشحن السريع بقوة 125W.

منشور Realme على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يتضمن عبارة مفادها ” شاشة AMOLED مرنة “، ولكن الهاتفين Realme X7 و Realme X7 Pro لن يكونا هاتفين قابلين للطي، ولكن قد يأتيا مع شاشات منحنية الطرفين. عمومًا، سنحصل على المزيد من التفاصيل حول تشكيلة Realme X7 Series في اليوم الأول من شهر سبتمبر المقبل، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.