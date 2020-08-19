صور الهاتف Sony Xperia 5 II تشق طريقها إلى الويب، ولكن هناك مشكلة

فاطمة أيت طالب - دبي - في حين تحسن الجيل الثاني من الهاتف Xperia 10 بشكل ملحوظ، إلا أنه لا يزال لا يمثل البديل الرائد المناسب للهاتف Xperia 5 II. لسوء الحظ، لم تؤكد لنا شركة Sony وجود مثل هذا الهاتف، ولكن ظهرت الآن بعض الأغطية الواقية على متجر Alibaba، مما يكشف عن التصميم المحتمل للهاتف.

تُظهر الصور ما يبدو أنه النسخة المُصغرة من الهاتف Xperia 1 II مع شاشة بنسبة عرض على إرتفاع تبلغ 21:9 تمتاز بإطار كلاسيكي. هذه الصور تعرض لنا الهاتف Xperia 5 II كذلك مع مستشعر بصمات الأصابع في الجانب بالإضافة إلى منفذ السماعات 3.5 في الأعلى.

في الواجهة الخلفية، نجد ثلاث كاميرا تبدو وكأنها مأخوذة من الهاتف الرائد الحالي لشركة Sony، بما في ذلك العلامة التجارية ZEISS T* للعدسات. ومع ذلك، هناك مشكلة.

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إذا كان الهاتف Sony Xperia 5 II كما هو موضح هنا، فلن يكون به فلاش LED. المستشعر الموجود بين الكاميرا هو مستشعر Time Of Flight وبجانبه مستشعر الإضاءة المحيطة، وهذا ما يعني بأنه من المفترض أن يتم التخلي عن الفلاش LED الفعلي.

نحن لا نثق كثيرًا في هذه العروض، ولكن هناك العديد من البائعين الذين يعرضون أغطيتهم الواقية للبيع، مما يمنحنا الأمل في أن فريق Sony يقترب من إصدار إعلان رسمي.