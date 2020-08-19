تسريب يكشف عن الهاتف الذكي القابل للطي من “هواوي”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 19 أغسطس 2020 10:16 صباحاً - منذ 14 دقيقة

كشف تقرير لموقع ”جي اس ام ارينا“ التقني ، أن شركة ”هواوي“ تعمل على تطوير هاتف ذكي قابل للطي باستخدام تقنية زجاج UTG الرقيق جدا وقلم إلكتروني .

وكانت إدارة الملكية الفكرية (CNIPA) في الصين، منحت عملاق الهواتف العالمي براءة اختراع للهاتف، تلقي الضوء على ما يمكن أن يكون عليه هاتف Huawei Mate X2 الذكي المقبل.

ولفت موقع ”جي اس ام ارينا“ إلى ميزة قد تكون مثيرة للاهتمام للهاتف وهي الشاشة الفرعية الضيقة الموجودة بجوار اللوحة الرئيسة، والتي يشار إليها في براءة الاختراع على أنها ”شاشة فرعية“، ومن المتوقع لهذه الشاشة الفرعية أن تعرض قوائم السياق ومعلومات إضافية من التطبيقات.

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وستحتوي الشاشة الإضافية -أيضا- على كاميرتين أماميتين، أما وحدة الكاميرا الخلفية للهاتف الذكي المقبل، فستحتوي على أربع عدسات.

وأضاف التقرير، أن الشاشة الرئيسة المرنة للهاتف ستكون قابلة للطي للداخل، مثل هاتف سامسونغ Galaxy Fold، مع ملاحظة أن الهواتف الذكية المرنة الحالية Huawei – Mate X و Mate Xs ، تطوى الشاشة للخارج وليس للداخل.

وبسبب شكل الشاشة، من ناحية، سيكون الهاتف أرق وذا مظهر جذاب، ومن ناحية أخرى سيكون من السهل أن تخدش الشاشة؛ لأنها سوف تتلامس مع السطح.

وأوضح التقرير التقني، أنه إذا دخل الجهاز الموصوف في براءة الاختراع حيز الإنتاج، فمن المحتمل أن تكون هواوي أول شركة مصنعة تطلق هاتفا ذكيا قابلا للطي بقلم إلكتروني.