كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن شركة كولجيت تكشف النقاب عن فرشاة أسنان كهربائية ذكية تعمل بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة كولجيت اليوم عن إطلاق فرشاة الأسنان الكهربائية الذكية الجديدة من كولجيت، والتي توجه المستهلكين لتنظيف أسنانهم بشكل أفضل وبناء عادات صحية دون التضحية بالمرح من أجل الوظائف. في حين أن معظم الناس يفقدون 40 في المائة من أسنانهم عند تنظيف أسنانهم بالفرشاة، فإن فرشاة Hum من كولجيت يمكن أن تساعد المستهلكين على تحقيق فعالية تنظيف بالفرشاة بنسبة 50 في المائة *. يحتوي المنتج على مستشعرات ذكية تجعل من السهل تتبع وتيرة ومدة وتغطية أسلوب الفرشاة الفريد للمستهلك، وتوفر إرشادات مخصصة تساعد الأشخاص على استهداف المواقع التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام.

قال بيل فان دي جراف، نائب رئيس التسويق في أمريكا الشمالية، “تم تصميم فرشاة Hum من كولجيت مع وضع المستهلك في الاعتبار لإنشاء فرشاة أسنان كهربائية ذكية يسهل الوصول إليها لمساعدة المزيد من الأشخاص على تنظيف أسنانهم بشكل أفضل”. “يلبي همهمة أيضًا طلب المستهلكين لفرشاة أسنان خفيفة الوزن وأنيقة توفر تنظيفًا قويًا. بالنسبة للمستهلكين، العادات الجيدة هي مفتاح البقاء سعداء وصحيون، ويفضلون العلامات التجارية التي تساعدهم على بناء تلك العادات بطرق سهلة وممتعة.”

تعتبر تقنية الاتصال القوية الخاصة بـ Hum سهلة الاستخدام، وهي مصممة لتلائم حياة الناس المزدحمة لمساعدتهم على تنظيف أفضل ما لديهم. تشمل ميزات التكنولوجيا سهلة الاستخدام التنظيف بالفرشاة في وضع عدم الاتصال والذي يسمح لفرشاة الأسنان بتخزين البيانات لمدة 10 أيام، لذلك لا يضطر المستخدمون دائمًا إلى وضع هواتفهم الذكية في الحوض أثناء تنظيفهم بالفرشاة، أو تسجيل الدخول إلى التطبيق من أجل الاستفادة من فهم أفضل لعاداتهم الفريدة في تنظيف الأسنان بالفرشاة. بالإضافة إلى ذلك، يعمل التكامل مع تطبيق Apple® Health على حفظ البيانات لسهولة الاستخدام ويسهل على المستهلكين تحسين عادات صحة الفم كجزء من روتين الصحة والعافية العام.

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قال الدكتور لويس تشين، الشريك الإداري وطبيب الأسنان: “أحب الطريقة التي يقدم بها فرشاة Hum من كولجيت برامج تنظيف الأسنان الموجهة الشخصية، لذلك يبدو أن لديك طبيب أسنان خاص بك يوجهك من خلال تقنيات التنظيف بالفرشاة كل صباح ومساء”. “كولجيت هي علامة تجارية أثق أنها ستمنح مرضاي ابتسامات صحية ونظيفة كل يوم. إن القدرة على تتبع أسلوب تنظيف الأسنان الخاص بك وتكييفه يعد فائدة هائلة للمساعدة في تحقيق نظافة أفضل للفم.”

فرشاة Hum من كولجيت تجعل تنظيف الأسنان بالفرشاة أكثر متعة. ولمكافأة المستخدمين الروتينية في تنظيف الأسنان بالفرشاة، يمكنهم بسهولة كسب نقاط ابتسامة على همهمة من تطبيق Colgate® والتي يمكن استخدامها لشراء أي منتج في المتجر داخل التطبيق – بما في ذلك رؤوس فرشاة إعادة الملء والعروض من العلامات التجارية الشريكة، لإنشاء تجربة عافية كاملة الدائرة للمستهلكين. تمنح نقاط الابتسامة المستخدمين مزيدًا من التشجيع للاستمرار في تنظيف الأسنان في أفضل حالاتها.

تتوفر فرشاة Hum من كولجيت كفرشاة أسنان قابلة لإعادة الشحن بدءًا من (MSRP: 69.99 دولارًا)، أو كخيار يعمل بالبطارية بدءًا من (MSRP: 49.99 دولارًا) وتأتي بثلاثة ألوان أنيقة (الأزرق والأزرق المخضر والأرجواني) وهي متوفرة الآن عبر الإنترنت على Amazon و Bed Bath & Beyond و Walmart.com وغيرها من بائعي التجزئة المختارين ابتداءً من سبتمبر 2020.