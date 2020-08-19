تكنولوجيا: Realme تحدد الأول من سبتمبر للإعلان عن سلسلة Realme X7 بمعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة Realme إعلان تشويقي جديد اليوم حددت من خلاله الموعد الرسمي لكشف النقاب عن سلسلة Realme X7 التي تنطلق في الأول من سبتمبر بمعدل تحديث 120Hz، ودعم شبكات 5G.

أكد إعلان Realme الذي نشر على Weibo اليوم على أن سلسلة Realme X7 يعلن عنها في الأول من سبتمبر، كما كشف الإعلان التشويقي أيضاً عن أن الإصدارات الجديدة تأتي بدعم لشبكات 5G، مع شاشة AMOLED بمعدل تحديث 120Hz للمرة الأولى بعد أن جاءت الإصدارات السابقة بمعدل تحديث 120Hz في شاشة LCD.

ولقد أشارت Realme في إعلانها إلى هاتف Realme X7 Pro بشكل خاص، ومن المتوقع أيضاً أن تقدم الشركة إصدار رئيسي Realme X7، أيضاً يكشف الإعلان التشويقي عن صورة ثلاثية الأبعاد للهاتف الذي يتميز بإطارات نحيفة، ومن المتوقع أن توضح الصور الرسمية للهاتف تصميم الإطارات بشكل أكثر دقة.

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أيضاً من المتوقع وفقاً للإعلان التشويقي أن تضم هواتف Realme X7 رقاقة معالج من الفئة المميزة، كما يشير الإعلان التشويقي إلى تقنية شحن سريع، حيث تتجه بعض التوقعات إلى أن الإصدارات الجديدة تنطلق بشاحن 125W UltraDART.

من جانب أخر يكشف الإعلان التشويقي الذي نشر من Realme على Weibo عن عبارة تؤكد على شاشة AMOLED مرنة، ومن المتوقع أن تتميز هذه الإصدارات بإنحناء في الشاشة، لذا نترقب حدث Realme في الأول من سبتمبر لنتعرف بشكل أوضح على تفاصيل مواصفات وتصميم سلسلة Realme X7.

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