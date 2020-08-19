شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش بس GPS.. أنظمة ملاحة عبر الأقمار الصناعية يعتمد عليها العالم.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

1- نظام المواقع العالمية GPS

بدأ العمل بهذا النظام في عام 1978، والذى يملك 33 قمرا صناعيا في كوكبة مع 31 تعمل حاليا، ويعد الأقدم والأكثر انتشارا.

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2- نظام الملاحة العالمي عبر الأقمار الصناعيةهذا النظام معروف باسم GLONASS ، وهو الإصدار الروسي من نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) ويعمل منذ عام 1993 مع 12 قمراً صناعياً، ويوجد حاليًا 27 قمراً صناعياً في المدار والتشغيل. 3- جاليليوهذا هو نظام الاتحاد الأوروبي الذي وضعته وكالة الفضاء الأوروبية ووصل إلى إطلاق محدود في عام 2016، وعند تشغيله، سيكون به 30 قمرا صناعيا وستة قطع غيار أخرى ليتم تشغيلها إذا لزم الأمر. 4- بيدوتم إطلاق نظام بيدو الصيني لأول مرة في عام 2000 لتغطية الصين، لكنه توسع عالميًا منذ ذلك الحين، سيكون لديها 30 قمرا صناعيا في كوكبة مقسمة بين مدار قياسي على غرار GPS ومدار متزامن مع الأرض فوق خط الاستواء.