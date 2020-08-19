شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نسخة كروم 85 التجريبية ستخبرك عن مواقع ويب يتم تحميلها بشكل أسرع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضيف جوجل مقياسًا جديدًا إلى متصفح كروم لتحسين تجربة التصفح للمستخدمين، حيث ستبدأ ميزة كروم الجديدة في إبراز تجارب المستخدم عالية الجودة على الويب، ليتعرف المستخدمون على أسرع صفحات التحميل التي يزورونها، حيث يقدم محرك البحث العملاق مقياسًا حيويًا مع تحديث الإصدار التجريبي من كروم 85 والذي سيعرض الآن علامة "صفحة سريعة" على عنوان URL أو عناوين URL من موقع الويب نفسه استنادًا إلى إشارات من مقاييس Core Web Vitals التي تحدد الجوانب الرئيسية لتجربة المستخدمين ، حسب تجربة مستخدمي كروم في العالم الحقيقي.

وبحسب موقع TOI الهندى، فستظهر علامة الصفحة السريعة ضمن قائمة السياق بعد الضغط لفترة طويلة على أي رابط عند استخدام الإصدار التجريبي من كروم 85 لنظام أندرويد، ويتوفر الآن أحدث إصدار من كروم التجريبي للتنزيل عبر متجر جوجل بلاي، ويمكن أيضًا تشغيل الميزة يدويًا من خلال التوجه إلى قسم العلم في التطبيق التجريبي.

Advertisements

وتحت عنوان chrome://flags، سيحتاج المستخدمين إلى تمكين "Context menu performance info and remote hint fetching" لاستخدام هذه الميزة، وفي منشور المدونة للإعلان عن كروم 85 beta ، ذكرت جوجل أن "تحسين Core Web Vitals قد يتطلب بعض الاستثمارات في تحسين جودة الصفحة.

وأضافت: "للمساعدة، قمنا بتحديث أدوات المطورين لعرض المعلومات والتوصيات: وأضاف فريق Lighthouse و DevTools و PageSpeed ​​Insights و Search Console تقريرًا مخصصًا لـ Core Web Vitals أيضًا ".

جدير بالذكر أطلقت جوجل لأول مرة مبادرة لمؤشرات الويب الحيوية مرة أخرى في مايو لإخبار المستخدمين عن مواقع الويب عالية الجودة والمواقع الإلكترونية التي تعمل بشكل جيد.