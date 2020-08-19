شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوليوس لوثر ماير.. جوجل يحتفل بمرور 190 عاما على ذكرى ميلاد العالم الألمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوليوس لوثر ماير.. Julius Lothar Meye

احتفل محرك البحث الأشهر فى العالم جوجل، بذكرى ميلاد عالم الكيمياء الألمانى يوليوس لوثر ماير هو عالم كيميائى ألمانى كبير، الذى ولد يوم 19 أغسطس عام 1830، وهو أول من أظهر العلاقة بين الأوزان الذرية وخواص العناصر، كما استنتج أن العناصر تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر ووجود علاقة بين الكتل الذرية.



يوليوس لوثر ماير

ولد ماير عام 1830 فى مدينة توبنجن، التى تقع فى ولاية بادن فورتمبرج على بعد 30 كيلومترًا من مدينة شتوتجارت عاصمة الولاية، تعلم ودرس الكيمياء فى المدارس والجامعات الألمانية، منها جامعات فروتسواف 1858، جامعة هايدلبرج "1854–1856"، جامعة فورتسبورج "1853–1854"، جامعة زيورخ "1851–1853"، وأخيرا جامعة توبنجن، قبل أن يصبح فيما بعد واحدا من أشهر العلماء والباحثين فى مجال الكيمياء ويحقق نجاحات كبيرة فى تلك الأبحاث العلمية، جعلت البعض يصنفه من بين أشهر علماء الكيمياء على مستوى التاريخ.



يوليوس لوثر ماير

عمل ماير، مع العالم الكيميائى الروسى ديميترى مندلييف، على تطوير جدول دورى للعناصر، حيث تقع العناصر فى مجموعات طبقًا لأوزانها الذرية وخواصها، كما أنه استنتج أن العناصر تتكون من أنواع عديدة من الجسيمات الأصغر، ودفعت هذه الفكرة أشخاصًا آخرين لدراسة البناء الذرى، كما أثبت وجود علاقة بين الكتل الذرية وخواص العناصر ورتب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية، كذلك تعد مسألة ترتيب العناصر تصاعدياً وفق الكتل الذرية، واحدة من أهم إسهامات العالم الألمانى يوليوس لوثر ماير.



يوليوس لوثر ماير

رحل لوثر ماير، يوم 11 إبريل عام 1895 عن عمر ناهز 65 عاما، بعد رحلة طويلة ومشوار مليء بالعلم والمعرفة، نجح خلالها فى تحقيق العديد من الإنجازات العالمية التى جعلته واحدا من أهم علماء الكيمياء فى العالم على مستوى التاريخ.