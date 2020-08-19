شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لمستخدمى السيارات إيه الفرق بين Android Auto وAndroid Automotive؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كان هناك وقت كان فيه وجود نظام معلومات ترفيهى ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية فى سيارتك بمثابة رفاهية باهظة، لكن الآن أصبحت أنظمة الترفيه داخل السيارة أكثر شيوعًا وانتشارا وأرخص سعرا، حيث تعد أنظمة المعلومات والترفيه المتقدمة شائعة جدًا، خاصة أن العديد من الشركات المصنعة للهواتف الذكية مثل أبل وجوجل بدأت بطرح أنظمة تشغيل خاصة للسيارات، وفيما يلى نعرض مقارنة بين اثنين من الخيارات من جوجل هما Android Auto وAndroid Automotive.

ملحوظة:

على الرغم من أن لديهم أسماء متشابهة جدًا، إلا أنهما ليسا نفس الشىء تمامًا، يعد Android Auto هو الخيار الأكثر شيوعًا فى الوقت الحالى، لذا فلنبدأ من هناك.

Android Auto

لاستخدام Android Auto، تحتاج إلى هاتف يعمل بنظام أندرويد وسيارة متوافقة، فباختصار، يستخدم Android Auto وظائف هاتفك ليعرض واجهة مستخدم جديدة على شاشة المعلومات والترفيه بسيارتك، والتى ستتيح لك الوصول إلى مجموعة من ميزات الترفيه والتحكم فيها، وعندما يتعلق الأمر بهاتفك، فإن Android Auto مدمج إذا كان لديك Android 10 أو أعلى، أما بالنسبة لنظام التشغيل Android 5 إلى 9، ستحتاج إلى تنزيل تطبيق مخصص.

وبالنسبة للسيارة ففى الوقت الحالى، يتم دعم Android Auto على مجموعة من السيارات.

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وبمجرد حصولك على سيارة وهاتف متوافقين، يصبح استخدام Android Auto أمرًا بسيطًا مثل توصيل هاتفك بالسيارة وتشغيل تطبيق Auto والانطلاق فى طريقك، لكن إذا كان لديك بالفعل نظام معلومات ترفيهى، فلماذا تهتم باستخدام Android Auto؟

سيمنحك استخدام Android Auto الوصول إلى مجموعة من التطبيقات التى ربما لا تكون مدعومة على نظامك الأصلى داخل السيارة، حيث تتضمن هذه التطبيقات تطبيق Waze للتصفح الجماعى وتطبيقات بث الموسيقى مثل Deezer و Spotify، هناك أيضًا مجموعة من تطبيقات البودكاست ومنصات الكتب الصوتية وإصدارات الاتصال بدون استخدام اليدين لتطبيقات المراسلة ، بما في ذلك WhatsApp و Kik و Telegram.

إذن ما هو Android Automotive؟

يشبه Android Auto تمامًا، لكنك لست بحاجة إلى هاتفك، فبدلاً من ذلك، تم بناء نظام المعلومات والترفيه فى السيارة المجهزة بنظام Android Automotive بالكامل على إصدار مخصص من Android، فهى منصة متكاملة ومفتوحة المصدر وقابلة للتخصيص بدرجة عالية تعمل على تشغيل تجربة المعلومات والترفيه.

ويتمثل الاختلاف الرئيسي بين Android Automotive و Android Auto في أن الإصدار المدمج المخصص (السيارات) يمكنه التحكم في وظائف السيارة مثل تكييف الهواء والتدفئة والمقاعد المسخنة ووظائف الصوت، وعلاوة على ذلك، مع مساعد Google، يمكنك التحكم في معظم وظائف السيارة باستخدام صوتك فقط، وهو أمر رائع للغاية لأنك لن تضطر أبدًا إلى إبعاد عينيك عن الطريق.

وباستخدام Android Automotive، يمكنك التفكير في سيارتك كجهاز آخر مشابه لهاتفك، ويمكنك تسجيل الدخول إلى نظام تشغيل السيارة باستخدام حساب جوجل الخاص بك حتى يتمكن من تخصيص تجربة القيادة لك عن طريق تحميل جميع التطبيقات والشاشات المفضلة لديك بناءً على كيفية تخصيصها.

فى كلتا الحالتين مثل إصدار الهاتف المحمول من Android ، يكون نظام التشغيل مفتوح المصدر، ويعد هذا مثيرًا بشكل خاص لنظام Android Automotive، حيث يمهد الطريق لنوع جديد تمامًا من التطبيقات التى يمكنها التفاعل بشكل أكثر عمقًا مع أجهزة السيارة وميزات المعلومات والترفيه.