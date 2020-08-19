شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطالب الحكومة الأمريكية بالسماح لها باختبار الجيل التالى من شبكات WiFi والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية في إبريل الماضى، على فتح مجموعة من "الطيف في النطاق 6 جيجا هرتز" الذي سيؤدي في النهاية إلى شبكة WiFi أسرع، ومما لا يثير الدهشة، أن جوجل تريد المشاركة في هذا الإجراء، حيث طلبت الشركة موافقة حكومية لاختبار الجيل التالي من شبكات WiFi بسرعة 6 جيجاهرتز في عشرات المدن، وفقًا لملفات لجنة الاتصالات الفيدرالية التي شاهدها موقع Business Insider.

وفي نسخة من رسالة مؤرخة يوم السبت الماضي، طلبت جوجل من لجنة الاتصالات الفيدرالية "تفويضًا لإجراء تجارب راديو في نطاق 6 جيجا هرتز وبالقرب منه (5650 ميجا هرتز - 7125 ميجا هرتز)"، وتطلب جوجل إجراء اختبار في 17 ولاية إجمالاً وهى أريزونا وكاليفورنيا وكولورادو وفلوريدا وجورجيا وإلينوي وأيوا وكانساس ونبراسكا ونيفادا ونيويورك وكارولينا الشمالية وأوكلاهوما وأوريجون وتكساس ويوتا وفرجينيا.

وتريد جوجل إجراء الاختبار في مدينة أو مدينتين فقط في كل ولاية - باستثناء موطنها في كاليفورنيا، حيث تطلب الاختبار في سبع مدن بما في ذلك لوس أنجلوس وسان فرانسيسكو، وكتبت الشركة في الطلب "تقترح جوجل إجراء اختبار انتشار تجريبي في نطاق 6 جيجاهرتز لإنتاج معلومات فنية ذات صلة بفائدة هذه الترددات لتوفير اتصالات نطاق عريض موثوقة".

لم يرد متحدث باسم جوجل على الفور على طلب Business Insider للتعليق، وعندما صوتت لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) لفتح قسم من النطاق 6 جيجا هرتز للاستخدام غير المرخص، كانت العديد من شركات التكنولوجيا الكبيرة داعمة، لكن البعض أعرب عن معارضته، وقالت AT&T في ذلك الوقت إن الحكم فتح مخاطر التدخل في البنية التحتية الحالية.

Advertisements

وفي اقتراحها التجريبي ، يبدو أن جوجل تقر ببعض هذه المخاوف، وتعهدت بأن يتم تنفيذ عملها "دون تدخل ضار للمستخدمين المصرح لهم الآخرين".

وستوفر خدمة WiFi بسرعة 6 جيجاهرتز سرعات أعلى من خلال مضاعفة ترددات WiFi المتاحة، ولكن لا تتوقع أن تصل هذه السرعات الفائقة إلى الأجهزة لبضعة أشهر - وربما لفترة أطول بالنسبة لشركة جوجل ، التي طلبت 24 شهرًا لإجراء اختباراتها.

ولا نعرف الغرض الدقيق من اختبار جوجل، ولكن هناك عدة أسباب للاهتمام بها، حيث تعمل الشركة بالفعل في مجال التوصيل عبر الإنترنت، ولديها مجموعتها الخاصة من أجهزة الواي فاي المنزلية من Nest ، بينما تركز Access - وهي شركة شقيقة تعمل تحت شركة Alphabet الأم - على توصيل إنترنت فايبر فائق السرعة لمنازل الناس.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة مجموعة من الأجهزة مثل الهواتف الذكية ومكبرات الصوت الذكية التي من الواضح أنها سترغب في العمل دون أي عوائق، ناهيك عن خطط الكثير من الأجهزة المستقبلية التي يمكن أن تستفيد من معيار الجيل التالي اللاسلكي.