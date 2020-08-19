شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تنتقم من شركة الألعاب Epic وتحرمها من الوجود على متجرها للأبد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لا تأخذ Epic هذه الخطوة على محمل الجد وتسعى إلى منع إزالة Fortnite من متجر التطبيقات، إلى جانب مطالبة القاضي بمنع أي إجراء انتقامي ضد ألعابها الأخرى في المتجر.

قال تيموثي سويني، الرئيس التنفيذي لشركة Epic ، إن لعبة Fortnite تضم 350 مليون مستخدم مسجل اعتبارًا من يونيو 2020، لكن خطوة أبل ستمنعهم من الحصول على التحديثات اللازمة للعب الوضع الأكثر شيوعًا للعبة وهو مباراة 'Battle Royale'و حتى 100 لاعب حيث يفوز الناجي الأخير.

كتب سويني: "ستحطم إجراءات Apple لعبة Fortnite لملايين اللاعبين الحاليين"، قائلاً إن Epic تقوم بتحديث اللعبة كل بضعة أسابيع.

نظرًا لأن مستخدمي iOS لم يعد بإمكانهم تحديث اللعبة، فلن يتمكنوا من لعب Fortnite مع معظم اللاعبين الآخرين، الذين سيكون لديهم الإصدار الحالي في ذلك الوقت المتاح على منصات أخرى مثل أجهزة الكمبيوتر.

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بدأ الخلاف قبل أسبوع عندما أصدرت Epic Games مدفوعاتها المباشرة الخاصة بها على موقعها على الإنترنت والتي توفر للمستخدمين خصومات وتتجنب دفع 30 % من رسوم عمليات الشراء داخل التطبيق لشركة أبل، وهو ما يعتبره عملاق التكنولوجيا انتهاكًا.

رفعت شركة Epic دعوى قضائية في محكمة أمريكية لا تسعى للحصول على أموال من شركة أبل، بل مطالبة بإنهاء العديد من ممارسات الشركات المتعلقة بمتاجر التطبيقات الخاصة بهم.

هاجمت شركة ألعاب الفيديو أيضًا شركة أبل على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أطلقت حملة هاشتاج #FreeFortnite ، وحثت اللاعبين على طلب استرداد الأموال من أبل إذا فقدوا الوصول إلى اللعبة، وخلق محاكاة ساخرة لإعلان أبل المصور الشهير '1984'.

جدير بالذكر أن أبل تحصل على نسبة تتراوح بين 15 في المئة و 30 في المئة لمعظم اشتراكات التطبيقات والمدفوعات التي تتم داخل التطبيقات، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات للشركات التي لديها بالفعل بطاقة ائتمان مسجلة لعملاء أيفون إذا كانت تقدم أيضًا مدفوعات داخل التطبيق من شأنه أن يفيد أبل.