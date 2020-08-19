تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية

Facebook avatar ميزة ظهرت اليوم و انتشرت بشكل واسع على موقع التواصل الإجتماعي facebook. هذه الميزة تتيح لك انشاء شخصيتك الكرتونية الخاصة بك لتستعملها على الموقع. فكرة هذه الميزة تعتمد على انشائك للصورة يدويًا و ليس تلقائيًا حيث ان فيسبوك يتيح لك مجموعة واسعة و مكتبة واسعة من المظاهر التي قد تشبهك الى حد كبير. فكيف يمكنك انشاء شخصيتك الكرتونية على فيسبوك؟ اقرأ المقال لتعرف كيف تنشئها

انشاء facebook avatar خاص بك

افتح تطبيق فيسبوك و توجه لصفحتك الشخصية

اضغط على صورتك الشخصية و اختر Make avatar profile picture

ستظهر لك هذه الشاشة لتختار منها لون بشرتك اختر الدرجة التي تجدها مناسبة لك

الآن ستظهر لك شاشة التخصيص لتبدأ بتخصيص شخصيتك الكرتونية يمكنك تخصيص الآتي الشعر و لونه



شكل الوجه و العلامات الخاصة كالنمش و التجاعيد

شكل العينين و لونهما و اضافة مساحيق تجميل

شكل الرموش و لونها

اضافة نظارات ان كنت ترتدي نظارات او لا و تغيير لون النظارات لما يناسبك

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تصميم الأنف من ناحية الشكل و الحجم و اضافة اي اكسسوارات خاصة بها

تصميم شكل الشفاه و الفم و اضافة لون للشفاه

تغيير شكل الجسم اذا كان رفيعًا او سمينًا بعض الشئ بما يناسب شكلك

تغيير الملابس الخاصة بشخصيتك

اضافة اكسسوار للرأس كقبعة او حجاب و تخصيص لونها

اضافة اكسسوارات الأذنين -الأقراط و غيرها-

بعد الإنتهاء من انشاء شخصيتك الخاصة يمكنك حفظها بالضغط على زر Done اعلى يمين الشاشة و سيقوم الموقع بحفظها لك و يمكنك وضعها كصورة شخصية و استعمالها في Messenger

يمكنك الدخول مرة اخرى لصفحة الـStickers لتجد كل الأشكال المتاحة لك عن طريق الزر في الصورة

ميزة facebook avatar الجديدة

هي محاولة جديدة من فيسبوك لتحسين قوة الموقع من ناحية التواصل الإجتماعي. فكرة ليست سيئة فأنت تنشأ شخصية كرتونية افتراضية مشابهة لك و قريبة جدًا من شكلك. و في نفس الوقت تستعملها على فيسبوك كوسيلة للتواصل مع غيرك و هكذا. اذا لم تصلك الميزة بعد تأكد انك على اخر إصدار من تطبيق فيسبوك. و ايضًا تذكر بأن تحديثات فيسبوك دائمًا ترتبط بالحساب فيمكن ان تتأخر عندك الميزة عدة ايام حتى تصل الى حسابك. فانتظرها ستجد ميزة facebook avatar عندك قريبًا

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