علوم وتكنولوجيا

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية

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محمود المصيلحي 0 تبليغ

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تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية

Facebook avatar ميزة ظهرت اليوم و انتشرت بشكل واسع على موقع التواصل الإجتماعي facebook. هذه الميزة تتيح لك انشاء شخصيتك الكرتونية الخاصة بك لتستعملها على الموقع. فكرة هذه الميزة تعتمد على انشائك للصورة يدويًا و ليس تلقائيًا حيث ان فيسبوك يتيح لك مجموعة واسعة و مكتبة واسعة من المظاهر التي قد تشبهك الى حد كبير. فكيف يمكنك انشاء شخصيتك الكرتونية على فيسبوك؟ اقرأ المقال لتعرف كيف تنشئها

انشاء facebook avatar خاص بك

  • افتح تطبيق فيسبوك و توجه لصفحتك الشخصية
  • اضغط على صورتك الشخصية و اختر Make avatar profile picture

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 1

  • ستظهر لك هذه الشاشة لتختار منها لون بشرتك اختر الدرجة التي تجدها مناسبة لك

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 2

  • الآن ستظهر لك شاشة التخصيص لتبدأ بتخصيص شخصيتك الكرتونية يمكنك تخصيص الآتي
    • الشعر و لونه

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 3

  • شكل الوجه و العلامات الخاصة كالنمش و التجاعيد

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 4

  • شكل العينين و لونهما و اضافة مساحيق تجميل

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 5

  • شكل الرموش و لونها

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 6

  • اضافة نظارات ان كنت ترتدي نظارات او لا و تغيير لون النظارات لما يناسبك

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 7

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  • تصميم الأنف من ناحية الشكل و الحجم و اضافة اي اكسسوارات خاصة بها

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 8

  • تصميم شكل الشفاه و الفم و اضافة لون للشفاه

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 9

  • تغيير شكل الجسم اذا كان رفيعًا او سمينًا بعض الشئ بما يناسب شكلك

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 10

  • تغيير الملابس الخاصة بشخصيتك

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 11

  • اضافة اكسسوار للرأس كقبعة او حجاب و تخصيص لونها

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 12

  • اضافة اكسسوارات الأذنين -الأقراط و غيرها-

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 13

  • بعد الإنتهاء من انشاء شخصيتك الخاصة يمكنك حفظها بالضغط على زر Done اعلى يمين الشاشة و سيقوم الموقع بحفظها لك و يمكنك وضعها كصورة شخصية و استعمالها في Messenger
  • يمكنك الدخول مرة اخرى لصفحة الـStickers لتجد كل الأشكال المتاحة لك عن طريق الزر في الصورة

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 14

تعرف على ستيكر Facebook avatar و كيف تنشأ شخصيتك الكرتونية 15

ميزة facebook avatar الجديدة

هي محاولة جديدة من فيسبوك لتحسين قوة الموقع من ناحية التواصل الإجتماعي. فكرة ليست سيئة فأنت تنشأ شخصية كرتونية افتراضية مشابهة لك و قريبة جدًا من شكلك. و في نفس الوقت تستعملها على فيسبوك كوسيلة للتواصل مع غيرك و هكذا. اذا لم تصلك الميزة بعد تأكد انك على اخر إصدار من تطبيق فيسبوك. و ايضًا تذكر بأن تحديثات فيسبوك دائمًا ترتبط بالحساب فيمكن ان تتأخر عندك الميزة عدة ايام حتى تصل الى حسابك. فانتظرها ستجد ميزة facebook avatar عندك قريبًا

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المصدر الأصلي : عرفني

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