شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سر التسمية.. اعرف القصة وراء اسم خدمة البث Hulu والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفق ما ذكره موقع "rewindandcapture"، تحتوى كلتا الخدمتين (Hulu & Hulu Plus) على إعلانات تجارية، وهناك ثلاث مزايا رئيسية لدفع مقابل Hulu Plus، وهى:

(1) يمكنك الوصول إلى المزيد من الأرشيف.

(2) تشاهد على مجموعة متنوعة من المنصات.

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(3) أفلام وعروض للأطفال خالية من الإعلانات.



لماذا تسمى Hulu؟ لماذا تسمى Hulu؟ اقترح Eric Feng اسم Hulu بعد إنشاء قائمة طويلة من الأسماء المحتملة وكتابتها على الجدران، ولم يأت بالاسم بشكل عشوائى، فقبل انضمامه إلى Hulu، كان Feng مؤسسًا ومديرًا تنفيذيًا لـ Mojiti، وهى خدمة فيديو عبر الإنترنت تقع فى بكين بالصين.

كان يطلق عليها اسم هولو، وأعجب الفريق بالاسم لأنه قصير وممتع وسهل النطق وليس له أى معنى فى اللغة الإنجليزية فلا يمكن فهمه بمعانى خاطئة وتغيير نطقها أو رسالتها، لكن وفقًا لمدونة Hulu: فى لغة الماندرين، لدى Hulu معنيان مثيران للاهتمام، كل منهما وثيق الصلة بالمهمة الخاصة بالخدمة.

ويأتى المعنى الأساسى المستخدم فى مثل صينى قديم يصف هولو بأنه صاحب الأشياء الثمينة، والمعنى الثانوى هو التسجيل التفاعلى وكلها ذات صلة بما تقدمه خدمة البث.