شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل سيحصل هاتفك على تحديث أندرويد 10 أم لا؟ اعرف القائمة الكاملة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيصل أندرويد 10 بشكل تدريجى لمجموعة من الأجهزة، وسواءً كنت متحمسًا لإعدادات الأذونات الجديدة للتطبيقات أو الوضع المظلم الرائع، فهناك الكثير من الأسباب التى تجعلك حريصًا على وصول نظام أندرويد 10 إلى هاتفك، وكما هو الحال مع جميع تحديثات أندرويد، هناك فرق بين وقت إطلاق جوجل للبنية النهائية والوقت الذى يصل فيه البرنامج الجديد بالفعل إلى هاتفك الذكى، لكن اليوم، سنلقى نظرة على جميع الشركات الرئيسية المصنعة لهواتف أندرويد التى سيصل نظام أندرويد 10 إلى هواتفها.

هواتف جوجل:

• Pixel 4a

• Pixel 4 / Pixel 4 XL

• Pixel 3a / Pixel 3a XL

• Pixel 3 / Pixel 3 XL

• Pixel 2 / Pixel 2 XL

• Pixel / Pixel XL

اعتبارًا من 3 سبتمبر 2019، بدأ وصول نظام أندرويد 10 لجميع هذه الهواتف، مما يجعلها الدفعة الأولى من الهواتف التى يتم التعامل معها من قبل هذا النظام.

هواتف سامسونج:

• Galaxy Note 20 و Note 20 Urtla

• Galaxy S20 و S20+ و S20 Urtla

• Galaxy Z Flip و Z Flip 5G

• Galaxy S10 و S10+ و S10e و S10 Lite

• Galaxy S9 و S9+

• Galaxy Note 10 و Note 10+ و Note 10 Lite

• Galaxy Note 9

• Galaxy A71

• Galaxy A70/A70s

• Galaxy A51

• Galaxy A50

• Galaxy A30s

• Galaxy A20/A20s

• Galaxy A11

• Galaxy A10

هواتف إل جي:

• LG Velvet

• LG G8

• LG G8X

• LG G7 / G7 One

• LG V60

• LG V50

• LG V40

• LG Q60

كما أعلنت شركة إل جى عن باقى الخطط لتحديث أندرويد 10 الخاصة بها فى 24 يناير، حيث قيل إن الهواتف التالية ستحصل على أندرويد 10 فى وقت ما:

• LG K40s

• LG K50

• LG K50s

• LG Q60

هواتف هواوي:

• سلسلة P40

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• سلسلة P30

• سلسلة P20

• سلسلة Mate 20

• سلسلة Mate 10

• Huawei Mate X / Mate Xs

• Honor 30 / 30 Pro

• Honor 20 / 20 Pro / 20 Pro Lite

• Honor 20S

• Honor View 20

• Honor 10

• Honor View 10

• Honor 9X / 9X Pro

• Honor 8X

هواتف موتورولا:

• Motorola Edge / Edge+

• Moto G8 Plus

• Moto G7

• Moto G7 Power

• Moto G7 Plus

• Moto Z4

• Motorola One

• Motorola One Action

• Motorola One Power

• Motorola One Vision

• Motorola RAZR

• Moto E 2020

هناك عدد قليل من الهواتف الأخرى التى نتوقع أن تحصل على نظام أندرويد 10 فى وقت ما، وهذه الهواتف هي:

• Moto G8

• Moto G8 Play

• Moto G7 Play

• Moto Z3

• Moto Z3 Play

• Motorola One Zoom

• Motorola One Macro

هواتف نوكيا:

• Nokia 9 PureView

• Nokia 8.1

• Nokia 8 Sirocco

• Nokia 7.2

• Nokia 7.1

• Nokia 7 Plus

• Nokia 6.2

• Nokia 6.1 Plus

• Nokia 6.1

• Nokia 5.3

• Nokia 5.1 Plus

• Nokia 4.2

• Nokia 3.2

• Nokia 3.1 Plus

• Nokia 3.1

• Nokia 3V

• Nokia 2.3

• Nokia 2.2

• Nokia 1 Plus

• Nokia 1

فى وقت ما فى الربع الثانى من عام 2020، تقول نوكيا إنها ستقوم أيضًا بتحديث هذه الهواتف إلى أندرويد 10:

• Nokia 5.1

• Nokia 3.1

• Nokia 2.1

هواتف ون بلس:

• OnePlus Nord

• OnePlus 8 / 8 Pro

• OnePlus 7T / 7T Pro

• OnePlus 7

• OnePlus 7 Pro

• OnePlus 7 Pro 5G

• OnePlus 6T

• OnePlus 6

• OnePlus 5 / 5T