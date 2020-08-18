تكنولوجيا: صور مسربة تكشف عن تصميم أوضح لوحدة الكاميرة في هواتف Mate 40

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تتجه الأنظار للعملاق الصيني هواوي في ترقب للإعلان الرسمي عن هاتفي Mate 40 وMate 40 Pro، واليوم تقدم أحدث التسريبات المصورة نظرة على تصميم الكاميرة في الإصدارات الجديدة.

تظهر اللوحة الزجاجية التي تدعم كاميرات هاتفي Mate 40 وMate 40 Pro بتصميم غير تقليدي، حيث يختلف تصميم الكاميرة في سلسلة Mate 30 التي جاءت العام الماضي بتصميم دائري لوحدة الكاميرة، بينما تقدم هواوي سلسلة Mate 40 هذا العام بالتصميم الدائري الذي يرتكز في نقش داخل وحدة الكاميرة المميزة بتصميم مربع.

كما تأتي اللوحات الزجاجية في كاميرات هاتفي Mate 40 وMate 40 Pro بملصق 3D يشير إلى مستشعر كاميرة ToF، بينما تظهر وحدة كاميرة Mate 40 Pro على جزء مستطيل في منتصف وحدة الكاميرة الذي يعود لكاميرة periscope وفقاً لحجم هذا الجزء من إعدادات الكاميرة.

Advertisements

من جانب أخر لا تتوافق التسريبات الجديدة لوحدة الكاميرة الخاصة بهاتف Mate 40 مع التسريبات السابقة، حيث أشارت التسريبات المصورة السابقة إلى تصميم مستدير لوحدة الكاميرة، كما يأتي هاتف Mate 40 Pro بنفس تصميم وحدة الكاميرة مع إختلاف في موقع كاميرة periscope.

يذكر أن أول التسريبات التي جاءت حول سلسلة هواتف Mate 40، أكدت على أن هواوي تقدم هذه الإصدارات بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجا بيكسل، والذي يتميز بعدسات 9P لتحسين جودة التصوير، ومن المتوقع أن يدعم إصدار Pro تكبير بصري حتى 5 مرات، وتكبير رقمي حتى 55 مرة.

المصدر

اعلان





