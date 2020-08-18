- 1/3
- 2/3
- 3/3
كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Oppo اليوم عن الجيل الجديد من كاميرات periscope التي تتميز ببعد بؤري من 85 إلى 135 مم، مع 7 عناصر، وفتحة عدسات تبدأ من f / 3.3 وتنتهي عند f / 4.4 مع أقصى حد للتكبير، والتي تدعم الجيل القادم من هواتف Oppo.
تقدم Oppo الجيل الجديد من كاميرات periscope اليوم بعد بؤري من 85 إلى 135 مم، والذي يعادل 35 مم، مع برنامج IC عالي الدقة للتشغيل بحجم 16 بت، والذي يدعم تحريك مجموعتين من العدسات للتكبير بالإضافة إلى ضبط تلقائي للصورة وتثبيت بصري للصورة.
وتؤكد Oppo على أن الترقية الجديدة لعدسات periscope ترتكز أيضاً على خوازرمية وحدة معالجة الصور إلى جانب خوارزمية مستشعر الكاميرة، حيث يتميز المستشعر الأكبر بدقة 32 ميجا بيكسل، مع تقنية Quad Bayer filter، كما يعمل على ضغط إطارات الصور لدعم تكبير hybrid لأي موضوع حتى 280مم.
أيضاً مع عدسات واسعة 26 مم في الكاميرة الرئيسية، يدعم هذا النموذج تكبير بصري من 3.3 مرة وحتى 5.2 مرة، مع تكبير hybrid.
وتشير التوقعات إلى أن Oppo ستقدم الجيل الجديد من كاميرة periscope في الإصدار الجديد من هاتف Oppo Reno 10x zoom الذي رصد بالفعل في TENAA خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع أن يتميز هذا الإصدار بشاشة AMOLED بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 90 Hz، كما يأتي بميزة دعم الإتصال بشبكات 5G، وقدرة بطارية 3945 mAh، كما تشير بعض التوقعات إلى أن الهاتف يأتي بتقنية الشحن السريع الجديدة من Oppo والتي تتميز بقدرة 125 W.
المصدر
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: Oppo تعلن عن الجيل الجديد من كاميرات periscope ببعد بؤري من 85 إلى 135 مم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التقنية بلا حدود وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.