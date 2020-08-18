تكنولوجيا: نظرة على راوتر WiFi AX3 و WiFi Mesh من هواوي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تقدم شركة هواوي جهاز التوجيه Wifi AX3 والذي يعتبر أول جهاز توجيه Wifi 6+ في العالم، وهو مزود أيضًا ببعض الميزات المملوكة لشركة هواوي لتسهيل استخدامه، خاصة إذا كنت تمتلك جهاز هواوي جهاز يعمل بنظام أندرويد.

مواصفات WiFi AX3:

المعالج: رباعي النواة بتردد 1.4 جيجاهرتز.

واجهة المستخدم: منفذ WAN واحد، ثلاثة منافذ LAN.

الأمان: -Huawei HomeSec – TrustZone Security – الوقاية من الشبكة العنيفة –WPA3 – جدار الحماية -DMZ – PAP – CHAP – DMZ – حماية هجوم دوس.

السرعة القصوى: 3000 ميجابت في الثانية، 2.4 جيجاهرتز ­– 574 ميجا بايت في الثانية، 5 جيجاهرتز – 2402 ميجابت في الثانية.

الميزات: Huawei Share – NFC.

معيار الـ Wi-Fi: WiFi 6 (802.11ax).

عرض النطاق: 160 ميجاهرتز.

النطاق: ثنائي النطاق (2.4 جيجا هرتز + 5 جيجا هرتز).

كما يعد راوتر Huawei WiFi AX3 بعدة أشياء:

3× سرعة أعلى.

4× سعة أكبر.

2/3 تقليل وقت الاستجابة.

وعلاوةً على ذلك، تقدم هواوي نظام شبكة لاسلكية متشابكة ثلاثية النطاق؛ WiFi Mesh والذي يوفر أيضًا خاصية Huawei Share مع معالج رباعي النواة بتردد 1.4 جيجاهرتز.

Advertisements

مواصفات WiFi Mesh:

الوزن: 580 جرام.

الطول: 210 ملم.

العرض: 104 ملم.

واجهة المستخدم: منفذ WAN واحد، ثلاثة منافذ LAN.

الأمان: خوارزميات الوقاية من الشبكة العنيفة – جدار حماية – DMZ – WPA-PSK/WPA2-PSK – بروتوكول مصادقة كلمات المرور/CHAP – حماية من هجوم DMZ/DoS.

المعالج: رباعي النواة بتردد 1.4 جيجاهرتز.

المعيار: 11ac/n/a 2×2 – 802.11ac/n/a 2×2 – 802.11b/g/n 2×2 – MIMO.

السرعة القصوى: تصل سرعة الاتصال اللاسلكي إلى 2134 ميجابت في الثانية (2.4 جيجاهرتز:400 ميجابت في الثانية، نطاق ترددي عالي 5 جيجاهرتز:867 ميجابت في الثانية، نطاق ترددي منخفض 5 غيغاهرتز:867 ميجابت في الثانية).

مؤشر LED: ضوء مؤشر واحد.

مصدر الطاقة: 12 فولت تيار مستمر، 2 أمبير، الاستهلاك < 24 واط.

الذاكرة: ذاكرة عشوائية بسعة 256 جيجابايت – ذاكرة وامضة بسعة 128 ميجابايت.

شبكة الربط الرئيسية: اتصال شبكة ربط مخصص بتردد 5 ميجاهرتز يمكن أن يتحول إلى 2.4 جيجاهرتز تلقائيًا في النطاق البعيد.

وبفضل تقنية Huawei Share، يتيح جهاز WiFi Mesh لك ولضيوفك الاتصال بسرعة وسهولة، فما عليك سوى النقر على هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد المزود بتقنية NFC ليتصل بأحد موجهات WiFi Mesh. لا يلزم إدخال اسم الشبكة اللاسلكية أو كلمة مرورها.

كما بفضل تقنية التجوال السلس وتوجيه النطاق المبتكرة، يبقيك الموجه WiFi Mesh على اتصال بنطاقات الشبكة اللاسلكية ونقاط الاتصال الأفضل تلقائيًا أثناء تنقلك في منزلك. لن يحدث انقطاع في الاتصال، بل ستحصل فقط على شبكة موحدة وسلسة ودون انقطاع.

وباستخدام ستة مضخمات إشارة ومستقبلات إشارة مستقلة، يلتقط كل موجّه من موجّهات WiFi Mesh الإشارة بشكل أسرع ويرسل إشارة شبكة لاسلكية أقوى لتغطية ما يصل إلى 120 مترًا مربعًا.

ومع تحسن جودة الشبكة اللاسلكية أكثر من خلال استخدام مجموعة رقائق الشبكة اللاسلكية Gigahome ورمز تصحيح الخطأ LDPC، ستتمكن من الاستمتاع باتصال شبكة لاسلكية سلس في كل ركن من أركان منزلك.

اعلان





