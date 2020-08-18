شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مش تويتر وفيس بوك.. 17 شركة سمحت لموظفيها بالعمل عن بعد على المدى الطويل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال العديد من الشركات الكبرى تعتمد على سياسة العمل من المنزل خاصة في وسط تفشي جائحة فيروس كورنا، ورغم أن الفيروس في حالة تراجع مؤقت خلال هذه الفترة، إلا أن العديد من الشركات قررت التمسك بسياسة العمل عن بعد على المدي الطويل، خاصة وأن انتاجها وأعمالها لم تتأثر بشكل كبير، وفيما يلى نعرض أبرز هذه الشركات كما يلى:





- شركة REI

أعلنت شركة REI للبيع بالتجزئة، عن بيع مقرها الجديد غير المستخدم والذي تبلغ مساحته 8 فدان في بلفيو، واشنطن، وفي بيان 12 أغسطس نفسه، قال الرئيس التنفيذي إريك آرتز إن الشركة "ستميل إلى العمل عن بعد كنموذج متأصل ومدعوم وموحد" للموظفين.

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- شركة أوبر

أخبرت أوبر الموظفين أنه يمكنهم العمل من المنزل حتى يونيو 2021 في 4 أغسطس، وسيتلقى الموظفون أيضًا راتبًا قدره 500 دولار لإنشاء مكتب منزلي.

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مايكروسوفت

تخطط شركة مايكروسوفت التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن لبدء إعادة فتح مكاتبها في يناير 2021 ، على الرغم من أنها خططت سابقًا لإعادة فتحها في أكتوبر.

Zillow

في أبريل أعلن ريتش بارتون، الرئيس التنفيذي لشركة Zillow ، عن خطط للعمل من المنزل حتى نهاية عام 2020، ومنذ ذلك الحين مددت الشركة ذلك إلى أجل غير مسمى، وفي 29 يوليو أعلنت الشركة أنها ستوفر للموظفين القدرة على العمل من المنزل بشكل دائم.

جوجل:

قالت جوجل في الأصل إن الموظفين سيعودون إلى قاعدتها في منطقة خليج سان فرانسيسكو في 6 يوليو 2020 ، ثم أجلت هذا التاريخ حتى سبتمبر، والآن تمدد جوجل سياسة العمل من المنزل للموظفين حتى يونيو 2021.

رويترز:

قالت وكالة رويترز، المنظمة الإخبارية الدولية، للموظفين إن بإمكانهم العمل من المنزل حتى يناير 2021.

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تويتر:

أخبر موقع تويتر، ومقره سان فرانسيسكو ، الموظفين في مايو أنه يمكنهم العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، علقت الشركة رحلات العمل والفعاليات الشخصية لبقية عام 2020.

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سكوير

تبنت سكوير، التي يقودها أيضًا جاك دورسي من تويتر، سياسة مماثلة في نفس الوقت تقريبًا وستسمح للموظفين بالعمل من المنزل إلى أجل غير مسمى ، حتى بعد إعادة فتح المكاتب.

فيس بوك:

أخبر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لفيس بوك أن الموظفين في أواخر شهر مايو أن كثيرين سيكونوا قادرين على العمل من المنزل إلى أجل غير مسمى، ويخطط لإبقاء الموظفين بعيدًا حتى عام 2020

Salesforce

أعلنت شركة Salesforce في مايو أنها ستمنح جميع الموظفين خيارًا للعمل من المنزل حتى عام 2020 ، حتى مع فتح مواقعها البالغ عددها 160 موقعًا حول العالم في جداول زمنية مختلفة.

- أمازون:

ستسمح أمازون ومقرها سياتل للموظفين بالعمل من المنزل حتى 8 يناير 2021، والتي تم تمديدها مؤخرًا من أكتوبر.

-سبوتيفاي:

أخبرت Spotify الموظفين في جميع أنحاء العالم أنهم قد يستمرون في العمل من المنزل حتى عام 2021. سيتم فتح كل مكتب وفقًا للإرشادات الحكومية لكل مدينة على حدة.

- هياتشي:

كما سمحت شركة هيتاشي اليابانية العملاقة للإلكترونيات للموظفين بالعمل من المنزل وسط الوباء ، والتزمت بجعل 70٪ من موظفيها يعملون من المنزل بشكل دائم.

Coinbase

هي شركة لتبادل العملات المشفرة مقرها في منطقة الخليج ، ستجعل العمل من المنزل ترتيبًا دائمًا. أعلن الرئيس التنفيذي Brian Armstrong في مايو أن الشركة ستوفر مساحة مكتبية لأولئك الذين يرغبون في ذلك بعد الإغلاق، لكن معظم الأدوار ستبقى بعيدة.

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- ماستركارد

لا تخطط ماستركارد لتنفيذ عودة رسمية إلى المكتب في أي وقت قريب. في مايو ، قالت إنه يمكن للموظفين البقاء بعيدًا حتى يشعروا بالراحة في العودة.

Nielsen

تخطط شركة الأبحاث Nielsen لتحويل مكاتبها في مدينة نيويورك إلى مساحات اجتماعات للموظفين أثناء استمرارهم