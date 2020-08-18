شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن تحول كبير فى منصة Gmail.. تفتكر هتعمل إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل أن الإصدار الجديد من خدمة Gmail سيحول هذه المنصة لأكثر من وسيلة للمراسلة فقط، وتبعا لشركة جوجل فإن الإصدار الجديد من Gmail بات يجمع فى هذه المنصة عددا من الخدمات التابعة للشركة، مثل خدمة Mail للمراسلة، وخدمة Rooms و Chat و Meet، ما يمكن من استخدامها للمراسلة وإجراء مكالمات الصوت والفيديو الجماعية وإرسال الملفات والبيانات التى قد تستخدم للعمل بشكل عملى وسريع.

وأوضح الخبراء فى جوجل أن خدمة Chat فى Gmail ستمكن المستخدمين من الاعتماد عليها فى مراسلة الأفراد والمجموعات الصغيرة مباشرة، أما خدمة Rooms فستمكن من خلق مساحة للعمل على المشاريع الجديدة، وعن طريقة Meet سيكون بإمكان المستخدم إنشاء مكالمات فيديو جماعية أو فردية، حسب روسيا اليوم.

Advertisements

كما سيسمح الإصدار الجديد من Gmail للمستخدم من تعديل الملفات والمستندات دون الحاجة إلى الخروج من الخدمة، وسيزوده بإخطارات حول غرف الدردشة وتحديثاتها، كما سيساعده على ضبط إعدادات "عدم الإزعاج" لحجب الإشعارات والرسائل والاتصالات فى أوقات معينة.

جدير بالذكر طرحت شركة "جوجل" مزايا ومهام جديدة استثنائية فى بريدها الأشهر فى العالم "جى ميل"، وأتاحت تلك الميزات الجديدة على "جى ميل" إمكانية إرسال واستقبال الرسائل ومشاركة الملفات والمستندات المهمة بصورة مجمعة وشاملة، بحيث تفيد من يعملون فى المنزل أو يدرسون عن بعد، ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن بريد "جى ميل" يتيح إمكانية إرسال الرسائل واستلامها بشكل مجمع من دون أى قيود، وأضافت "جى ميل" عدد من قائمة الإعدادات السريعة، التى تضيف ميزات جديدة يمكن للمستخدم من خلالها تخصيص بريدهم الوارد.