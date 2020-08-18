شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة بهواتف آيفون تتيح لك التحكم فى هاتفك دون لمس شاشته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عندما قدمت أبل تحديث iOS 14 الخاص بها فى يونيو، قضت الكثير من عروضها التقديمية فى تسليط الضوء على التحديثات القادمة إلى الشاشة الرئيسية وتطبيقات مثل Safari وMessages وSiri، لكن iOS 14 ملىء أيضًا بالميزات الجديدة الموجهة لإمكانية الوصول، من بين أكثرها إثارة للاهتمام القدرة الجديدة التى تتيح لك تنفيذ الإجراءات بمجرد النقر على الجزء الخلفى من جهاز آيفون الخاص بك.

وبحسب موقع businessinsider الأمريكى، فعلى الرغم من أنها مخصصة لأولئك الذين قد يواجهون تحديات في استخدام أجهزة آيفون الخاصة بهم بسبب إعاقات جسدية أو حركية، إلا أن ميزة "Back Tap" الجديدة يمكن أن تكون مفيدة لأي شخص يبحث عن طريقة أسرع لالتقاط لقطة شاشة أو تشغيل تطبيق.

وسيتم إطلاق تحديث البرنامج لأجهزة آيفون في الخريف، لكن يمكنك تجربة إصدار مبكر من التحديث عن طريق تثبيت الإصدار التجريبي العام عبر موقع أبل على الويب، وبالإضافة إلى ميزات مثل Back Tap ، يقدم iOS 14 تغييرات شاملة وواسعة النطاق على أيفون مثل القدرة على إضافة عناصر واجهة مستخدم إلى الشاشة الرئيسية ومكتبة تطبيقات جديدة تنظم وتفرز تطبيقاتك تلقائيًا.

وعند إطلاق iOS 14 ، سيعمل Back Tap على آيفون 8 وآيفون 8 Plus وآيفون X وآيفون XS وآيفون XS Max وآيفون XR وآيفون 11 وآيفون 11 Pro وآيفون 11 Pro Max.

إليك كيفية استخدامه:

أولاً ، افتح قائمة إعدادات آيفون وانقر على خيار "إمكانية الوصول".

ثم انقر على "اللمس".

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مرر لأسفل واختر "نقرة رجوع".

حدد ما إذا كنت تريد النقر نقرًا مزدوجًا أو النقر ثلاث مرات على الجزء الخلفى من هاتفك عند استخدام "الضغط على رجوع".

اختر الاختصار الذى ترغب فى تشغيله عند النقر على الجزء الخلفى من هاتفك.

وسيجد المستخدم مجموعة متنوعة من الأوامر التى يمكنك تنفيذها من خلال Back Tap ، مثل تشغيل Siri ، والتقاط لقطة شاشة ، وضبط مستوى الصوت ، والعودة إلى الشاشة الرئيسية، وعند تجربة هذه الميزة على أيفون 11 Pro Max ، وجدت أن النقر المزدوج على الجزء الخلفي من الجهاز لالتقاط لقطة شاشة يعمل بسلاسة حتى مع وجود حالة على الهاتف.

وبالإضافة إلى هذه الإجراءات، يمكنك أيضًا استخدام Back Tap للتمرير أو تشغيل ميزات إمكانية الوصول أو تشغيل اختصارات Siri.

ويبدو أن Back Tap قد يكون مفيدًا بشكل خاص فى تشغيل اختصارات Siri، والتى تتيح لك تشغيل سلسلة من الإجراءات بأمر واحد.

أحد الأمثلة على الاختصار يمكن أن يكون تسلسل "التوجه إلى العمل" الذي من شأنه أن يسحب وقت السفر المقدر إلى مكتبك ، ويعرض أول حدث في التقويم ، ويبدأ قائمة تشغيل التنقل الصباحية بأمر واحد فقط.

باستخدام Back Tap يمكنك تشغيل هذا التسلسل فقط عن طريق النقر المزدوج على الجزء الخلفي من جهازك بعد إنشاء الاختصار في تطبيق Shortcuts من أبل.