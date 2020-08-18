شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه افاتار فيس بوك الجديد وازاى تستخدمه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة فيس بوك مؤخرا عن رسومات كرتونية شخصية جديدة تسمى أفاتار - والتي تم إتاحتها مؤخرا للمستخدمين في الشرق الأوسط وفي مصر، حيث يمكن للوصول إلى Avatars، يمكن لمستخدمي فيس بوك فعل ذلك عبر التوصل إلى الخطوط الأفقية الثلاثة في الجزء العلوي الأيمن من تطبيق فيس بوك، حيث سيظهر خيار إنشاء واحد ضمن قسم "عرض المزيد" أو “see more”.

ما هو افاتار فيس بوك؟

الصور الرمزية هي إجابة فيس بوك على Bitmoji - وهي أداة مماثلة تم شراؤها بواسطة Snapchat في عام 2016، ويمكن من خلالها تصميم الشخصيات الكرتونية لتظهر كيفما تشاء ومشاركتها في تعليقات فيس بوك وMessenger، وبمجرد إنشاء الصورة الرمزية، ستتمكن من مشاركتها في أوضاع أو مشاهد مختلفة، وقد تم تصميمها لإضفاء نكهة على فيس بوك، ومن المحتمل أن يكون محاولة لجذب المستخدمين الأصغر سنًا إلى التطبيق، فيما أوضح فيس بوك: "تتيح لك ميزة Avatars تخصيص الصورة الرمزية الشخصية الخاصة بك لاستخدامها في الملصقات عبر التعليقات وMessenger".

كيفية انشاء افاتار فيس بوك:

- قم بالذهاب إلى الخطوط الأفقية الثلاثة في الجزء العلوي الأيمن من تطبيق فيس بوك، حيث سيظهر خيار إنشاء واحد ضمن قسم "عرض المزيد" أو “see more”

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- ستجد خيار أفاتار، اضغط عليه.

- كل ما علي المتسخدم فعله هو أن يخصص عيون شخصيته وشفتيه والشعر والملابس وسمات أخرى مثل الملصقات والزخارف التى تجعل الصورة الرمزية جذابة.

- كما يمكنك إنشاء صورة كرتونية لأصدقائك وتغيير لون العينين، الحجم، شعر الوجه، الحواجب، حتى الملابس، وترسالها إليهم عن طريق رسائل الدردشة.