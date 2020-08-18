شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: باحثون يطورون روبوتات مستلهمة من الأوريجامى تنفذ المهام الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستخدم الروبوتات الميكروية، وهى روبوتات دقيقة لا يزيد طولها عن سنتيمتر، فى تطبيقات عديدة، لكنها تعانى من حركاتها المحدودة، لذا طور باحثون من جامعة ميشيجان روبوتات ميكروية يمكن طى أجزاءها بزوايا تزيد عن 90 درجة ما يساعدها فى تنفيذ مهام صعبة، واستلهم الباحثون الروبوتات الجديدة من الأوريجامي.

وقال إيفجوينى فيليبوف، الأستاذ المساعد فى الهندسة المدنية والبيئية فى جامعة ميشيجان: "استفدنا من الأوريجامى لتصميم الروبوتات الميكروية الجديدة القابلة للطي."

وتغير الروبوتات الجديدة شكلها كى تنجح فى تنفيذ المهام المختلفة متدرجة الصعوبة، وأشار الباحثون طبقةً من الذهب للروبوتات كى تعمل كمحرك وتغنيها عن المحفز الخارجى اللازم لحركتها.

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وتحتاج الروبوتات الميكروية التقليدية إلى محفزٍ خارجى، مثل الحرارة أو المجال المغناطيسى، لكن طبقة الذهب تغنى الروبوتات الجديدة عن ذلك، وقال فيليبوف: "عندما يمر التيار الكهربائى فى طبقة الذهب يولد حرارةً نستخدمها للتحكم فى حركة الروبوتات الجديدة."

وتساعد هذه الحرارة الروبوتات على ثنى أجزاءها التى تعود إلى وضعها الأصلى بعد فقدان هذه الحرارة وتنفيذ مهامها.

ويستخدم الفريق حاليًا كبلًا للتحكم فى الروبوتات، لكنه يخطط لتثبيت أداة تحكم دقيقة وبطارية على الروبوتات لتوفير التيار الكهربائى اللازم لحركتها.

وقال الباحثون أن الروبوتات الميكروية الجديدة تستخدم فى تطبيقات عديدة مثل الأجهزة الطبية وغيرها، ونشروا دراستهم فى دورية أدفانسد فانكشنال ماتيريالز.