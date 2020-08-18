شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كويكب بحجم سيارة اقترب على مسافة 1830 ميل من الأرض أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلق كويكب بحجم السيارة على بعد حوالي 1830 ميلاً (2950 كيلومترًا) من الأرض، حيث تعتبر هذه مسافة قريبة بشكل ملحوظ، وفي الواقع أقرب ما تم تسجيله على الإطلاق، وفقًا لتتبع الكويكبات وكتالوج جمعه مرصد Sormano الفلكي في إيطاليا، وبسبب حجمه، من المرجح ألا يشكل الكويكب أي خطر على الناس على الأرض، لكن مداره القريب مثير للقلق مع ذلك، حيث لم يكن لدى علماء الفلك أي فكرة عن وجود الكويكب إلا بعد مروره.

وقال بول تشوداس، مدير مركز ناسا لدراسات الأجسام القريبة من الأرض، لموقع بيزنس إنسايدر: "اقترب الكويكب دون أن يُكتشف من اتجاه الشمس، لم نكن نتوقع ذلك"، وبدلاً من ذلك، اكتشف مرصد بالومار في كاليفورنيا لأول مرة صخرة فضائية بعد حوالي ست ساعات من تحليقها فوق الأرض.

وأكد "تشوداس" : "اقتراب الأمس هو الأقرب على الإطلاق، إذا استبعدت عددًا قليلاً من الكويكبات المعروفة التي أثرت بالفعل على كوكبنا"، فيما كشف التقرير أن ناسا تعرف فقط عن جزء بسيط من الأجسام القريبة من الأرض (NEOs) مثل هذا.

ولا يعبر الكثير منها خط رؤية أي تلسكوب ، وقد تسللت العديد من الكويكبات التي يحتمل أن تكون خطرة إلى العلماء في السنوات الأخيرة، فإذا تسلل الكويكب الخطأ من خلال الفجوات الموجودة في أنظمة مراقبة الأجسام القريبة من الأرض ، فقد يقتل عشرات الآلاف من الأشخاص.

مرور الكويكب

حلق كويكب 2020 QG فوق نصف الكرة الجنوبي، حيث كان يسمى هذا الكويكب القريب من الأرض في البداية ZTF0DxQ ولكنه معروف الآن رسميًا لعلماء الفلك باسم 2020 QG، حيث علم موقع Business Insider عن ذلك أولاً من Tony Dunn ، مؤسس موقع الويب orbitsimulator.com.

وكتب دان على تويتر يوم الاثنين "الكويكب المكتشف حديثا ZTF0DxQ مر بأقل من 1/4 قطر الأرض أمس، مما يجعله أقرب رحلة طيران معروفة لم تضرب كوكبنا"، وتُظهر محاكاة الإسراع المسار المداري التقريبي لعام 2020 QG حيث انحنى بسرعة حوالي 7.7 ميلًا في الثانية (12.4 كيلومترًا في الثانية) أو حوالي 27600 ميل في الساعة، وتشير الملاحظات المبكرة إلى أن صخرة الفضاء طارت فوق نصف الكرة الجنوبي بعد الساعة 4 صباحًا بالتوقيت العالمي (منتصف الليل بالتوقيت الشرقي) يوم الأحد.

وتُظهر الرسوم المتحركة 2020 QG وهي تحلق فوق المحيط الجنوبي بالقرب من القارة القطبية الجنوبية، ومع ذلك ، قام مركز الكواكب الصغيرة التابع للاتحاد الفلكي الدولي بحساب مسار مختلف قليلاً، وتشير طريقة عرض المجموعة (الموضحة في بداية هذه القصة) إلى أن الكويكب طار فوق المحيط الهادئ على بعد مئات الأميال شرق أستراليا.

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ليست خطيرة ، لكنها بالتأكيد غير مرحب بها

وفيما يتعلق بالصخور الفضائية ، لم يكن 2020 QG خطيرًا للغاية، حيث تشير ملاحظات التلسكوب إلى أن الجسم يتراوح بين 6 أقدام (2 متر) و 18 قدمًا (5.5 مترًا) - في مكان ما بين حجم سيارة صغيرة وشاحنة بيك آب ممتدة، ولكن حتى لو كان على الطرف الأكبر من هذا الطيف وكان مصنوعًا من الحديد الكثيف (معظم الكويكبات صخرية) ، فقد تكون قطع صغيرة فقط من مثل هذا الكويكب قد وصلت إلى الأرض ، وفقًا لمحاكاة "Impact Earth" من جامعة بوردو و Imperial كلية لندن.

وكان من الممكن أن ينفجر مثل هذا الكويكب في الغلاف الجوي ، ليخلق كرة نارية لامعة ويطلق انفجارًا جويًا يعادل تفجير بضع عشرات من الكيلوطن من مادة تي إن تي، وهذا يشبه تقريبًا إحدى القنابل الذرية التي ألقتها الولايات المتحدة على اليابان في عام 1945، لكن الانفجار الجوي كان سيحدث على بعد ميلين أو ثلاثة أميال فوق سطح الأرض ، لذلك لن يكون صوته أعلى من الازدحام المروري للأشخاص على الأرض .

وتقوم وكالة ناسا بمسح السماء بحثًا عن مثل هذه التهديدات ، كما طلبها الكونجرس منذ عام 2005. ومع ذلك ، فإن الوكالة مكلفة بالكشف عن 90٪ فقط من الصخور الفضائية "القاتلة للمدينة" التي يزيد قطرها عن 460 قدمًا (140 مترًا)، وفي مايو 2019 ، قالت وكالة ناسا إنها عثرت على أقل من نصف ما يقدر بـ 25000 كائن بهذا الحجم أو أكبر. وبالطبع ، هذا لا يحسب الصخور الأصغر مثل تشيليابينسك وكويكبات 2019 OK.

حيث أن الأشياء التي تأتي من اتجاه الشمس ، في غضون ذلك - مثل 2020 QG - من الصعب تحديدها، وقال تشوداس: "لا يوجد الكثير الذي يمكننا القيام به بشأن اكتشاف الكويكبات القادمة من اتجاه الشمس ، حيث يتم اكتشاف الكويكبات باستخدام التلسكوبات البصرية فقط (مثل ZTF) ، ولا يمكننا البحث عنها إلا في سماء الليل". "الفكرة هي أننا نكتشفهم في أحد الممرات السابقة لكوكبنا ، ثم نقوم بالتنبؤات قبل سنوات وعقود من الزمن لمعرفة ما إذا كان لديهم أي احتمال للتأثير."

لدى ناسا خطة لمعالجة هذه الثغرات في برنامجها الخاص بصيد الكويكبات. الوكالة في المراحل الأولى من تطوير تلسكوب فضائي يمكنه اكتشاف الكويكبات والمذنبات القادمة من اتجاه الشمس. خصصت ميزانية ناسا لعام 2020 ما يقرب من 36 مليون دولار لهذا التلسكوب ، المسماة مهمة مراقبة الأجسام القريبة من الأرض. إذا استمر التمويل ، فقد يبدأ في وقت مبكر من عام 2025.