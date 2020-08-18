شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوبر يطور مسدسا هوائيا يطلق كمامات على وجوه الأشخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طور يوتيوبر مسدسا هوائيا يمكنه أن يحل مشكلة ارتداء الكمامات، حيث تثبت الأدلة أن ارتداء القناع يقلل بشكل كبير من فرص انتشار COVID-19، لكن العديد من الأمريكيين ما زالوا يرفضون ارتداءها في الأماكن العامة، حيث يعتقد البعض أنها غير فعالة أو لكونهم غير مرتاحين، ويعتقد آخرون أنهم يمكن أن يتسببوا في التسمم بغاز ثاني أكسيد الكربون، بينما بعض الناس كسالى تمامًا.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، طور اليوتيوبر ألين بان، مسدسا يطلق قناعًا على وجه الهدف، وتم بناء مسدس القناع باستخدام علبة ثاني أكسيد الكربون لعلبة طلاء بخاخ كمحرك.



اليوتيوبر ألين بان

كما أنه بعد المحاولة الأولى لإطلاق قناع على عارضة أزياء بلاستيكية، أثبت الابتكار نجاحه بنسبة 100٪، ونشر بان مقطع فيديو عن اختراعه على قناته على موقع يوتيوب التي تضم أكثر من مليون مشترك.

قال بان: "هناك الكثير من الأشخاص الأذكياء الذين صنعوا الكثير من مقاطع الفيديو حول كيفية أمان الأقنعة وفعاليتها، إذا نجح ذلك، لكان قد نجح الآن."

بدلاً من ذلك، بدأ الشاب البالغ من العمر 30 عامًا في تصنيع المسدس الخاص به الخاص به من خلال تركيب علبة C02 في ملف لولبي وجزء من خط فرامل السيارة، واستخدم قبضة المسدس من علبة رذاذ الطلاء كزناد له.

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يوتيوبر 2 كما وضع مغناطيسات صغيرة موزونة على خيوط مرتبطة بزاوية القناع تعطيها بعض الثقل وتساعدها على الالتفاف حول وجه الضحية، وكانت محاولة بان الأولى، على رأس عارضة أزياء البلاستيكية ناجحة بنسبة 100٪. استخدم بان نفسه للاختبار على البشر ونجح في تغطية أنفه وفمه دون التسبب في أي ضرر جسدي، ثم أخذ جهازه إلى هنتنغتون بيتش في جنوب كاليفورنيا لاستخدام سلاحه المساعد في أزمة كورونا.

يوتيوبر 3

لم يكن بان وافدًا جديدًا على الاختراعات البارعة: فقد تخرج من جامعة جنوب كاليفورنيا في عام 2012 بدرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية، ومنذ ذلك الحين، طور سيف ضوئي، وأعاد إنشاء Spider-Man على شبكة الإنترنت، وحول جهاز الجري إلى وحدة تحكم PS4.