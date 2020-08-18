3 طرق لمعرفة عدد زوار الموقع و الزيارات

العديد من زوار المواقع لديهم فضول. ما عدد زوار الموقع الذي ازوره انا؟. و ما اخبار زيارات هذا الموقع. حتى مدراء و اصحاب المواقع يحتاحون لمثل هذه الإحصائيات من اكثر من مصدر و ذلك لتحسين المحتوى المكتوب على الموقع و توجيهه نحو ما يطلبه الزائرون. و هذا اساس قيام اي موقع. لذلك فنحن في هذا المقال نجمع لك 3 مواقع و ادوات تساعدك على معرفة احصائيات اي موقع و عدد زوار الموقع و الزيارات التي يحصل عليها. فأكمل القراءة

موقع Alexa.com

نعم هو مساعد Amazon الشخصي. و هو من افضل المعايير التي يمكنك ان تتبعها. موقع alexa ليس صاحب الأرقام الدقيقة 100% و لكنه يعطيك فكرة واضحة و قريبة من الواقع عن مدى شعبية هذا الموقع و مدى شهرته مع الناس حول العالم و مدى تقبلهم له. يساعدك على معرفة ترتيب الموقع حول العالم و المواقع المنافسة و ما المواقع التي يدخلها الزوار ايضًا. و يعرض لك مصدر الزوار هل يأتون من البحث ام من مواقع التواصل الإجتماعي و غيرها من الأرقام. يجب ان تشترك طبعًا في خدمات Alexa لتستطيع استعمال كل الإحصائيات. و لكنه يعرض لك الإحصائيات البدائية مجانًا.

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موقع Similarweb

موقع مشابه بشكل كبير لموقع Alexa يعطيك احصائيات و ارقام كثيرة حول الموقع بكل سهولة. يعطيك ترتيب الموقع عالميًا و ترتيب الموقع على دولتك و كيف ادى الموقع و تغير ترتيبه حول العالم. لكن اكبر مميزاته هو اعتماده على رسم بياني يعطيك تفاصيل عن زيارات موقعك و نوع الزيارات هل هي زيارات طبيعية ام عن طريق الإعلانات و من اين اتت الزيارات. الكلمات المفتاحية الأكثر تأثيرًا و غيرها من المعلومات التي ستحتاج معرفتها و ترتبط بمعرفتك لـ عدد زوار الموقع. طبعًا الإستعمال مجاني مع وجود اشتراك في الموقع ايضًا

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موقع Semrush

موقع قوي جدًا و يفيدك بشكل اكبر فيما يخص الكلمات المفتاحية. حيث انه يقدم خيارات اوسع بكثير من المواقع السابق ذكرها في هذا المقال. حيث انه يعطيك الكثير من المعلومات حول تصنيفات البحث. و عدد الزيارات و عدد زوار الموقع. كذلك معلومات حول منافسين هذا الموقع و من يدخل الى هذا الموقع. لذلك فهذه اضافة اخرى مميزة. الموقع يعطيك تجربة مجانية لمدة 14 يوم لتستطيع تجربة الموقع بها. و بعد ذلك يطلب منك الإشتراك في خدماته المدفوعة لتستطيع استعماله

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