تطوير تطبيق ذكي يمكنه اكتشاف الشخص عندما يكون مخموراً لطلب المساعدة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 07:18 مساءً - منذ 27 دقيقة

اكتشف باحثون أن الهواتف الذكية قادرة على اكتشاف ما إذا كان الناس في حالة سكر بناءً على الطريقة التي يمشون بها.

وبحسب ما نقله موقع “الدايلي ميل” فقد طور الباحثون تطبيق هاتف ذكي يكتشف عندما يكون الشخص مخموراً من خلال استخدام المستشعرات المضمنة في الجهاز التي تشير الى حركة الشخص المخمور وهو في حالة سكر مقارنةً بوقت يقظته، وذلك بناءً على أدنى تذبذب أو تأثير في حركة سيره.

ومن شأن هذا التطبيق أن يؤدي إلى إطلاق تنبيه لإعلام الناس أن الوقت قد حان للعودة إلى المنزل بدلاً من تناول الخمور.

وقال الدكتور بريان سوفوليتو، المؤلف الأول للدراسة من جامعة بيتسبرغ: “نعلم جميعاً من الأفلام والرسوم المتحركة أنه عندما يكون شخص ما في حالة سكر، فإنهم يميلون إلى التمايل قليلاً في الشارع”.

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وفي الواقع يعد المشي والتوازن أمراً معقدًا للغاية، لذا فهي علامة جيدة على الضعف، ويمكن للهواتف الذكية أن تلتقط التغييرات في طريقة المشي، ويمكن أن ترسل في المستقبل تنبيهات إلى شريك أو صديق شخص ما بأنه تناول الكثير من المشروبات الكحولية ويحتاج إلى اصطحابه للعودة إلى المنزل، كما أنه يمكن أن يصدر هاتف شخص ما اتصالاً لإعلامه بموعد المغادرة قبل أن يفعل شيئًا قد يندم عليه في اليوم التالي.

وتعمل هذه التقنية من خلال اكتشاف حركات الأشخاص للأمام والخلف، لأعلى ولأسفل ومن جانب إلى آخر أثناء المشي. واختبر الباحثون التقنية على 17 شخصاً، تتراوح أعمارهم بين 21 و 43 عامًا، تم إعطاؤهم مشروبًا من “الفودكا” وعصير الليمون لأكثر من ساعة حتى وصلوا إلى حد المشروبات الكحولية في المملكة المتحدة وهو 80 ملليغراماً من الكحول لكل 100 ملليلتر من الدم.

وبقي هؤلاء الأشخاص في المختبر لمدة سبع ساعات على الأقل حتى استيقظوا، وطُلب منهم المشي 20 خطوة إلى الأمام وإلى الخلف في خط مستقيم كل ساعتين.

وتمكن الباحثون من تسجيل 761 خطوة اتخذت عندما كان الأشخاص فوق الحد، و 210 عندما كانوا أقل منه، وكان الهدف الرئيسي هو التقاط الأشخاص المخمورين، وتم إعطاء الدقة الإجمالية بنسبة 92.5 %.