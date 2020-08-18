تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن 6 ألوان لهاتف سامسونج المرتقب Galaxy S20 Fan

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستعرضت أحدث التسريبات المصورة التي نشرت اليوم الألوان التي ينطلق بها إصدار سامسونج الخاص من هاتف Galaxy S20 Fan، والذي يقدم من العملاق الكوري بعدد 6 من الألوان خلال الفترة القادمة.

نشرت صفحة Evan Blass اليوم أحدث التسريبات المصورة لهاتف سامسونج Galaxy S20 Fan، والتي توضح الألوان التي ينطلق بها الهاتف والتي تتضمن كلاً من الأحمر، الأزرق، البرتقالي الفاتح، والأخضر، والوردي إلى جانب اللون الأبيض.

ولقد أكدت الصور ثلاثية الأبعاد التي نشرت حتى الآن لهاتف Galaxy S20 Fan، على تصميم ثقب للكاميرة الأمامية الذي يتوسط الشاشة، كما أوضحت التسريبات أن الهاتف يأتي بشاشة تتميز بجودة عرض FullHD Plus، والتي تأتي بحجم 6.4 أو 6.5 إنش، وتدعم معدل تحديث 120Hz.

ويضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية التي تأتي بترتيب رأسي في الجانب الأيسر، وتضم مستشعر رئيسي بدقة 12 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل وعدسات telephoto.

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كما يتميز هاتف Galaxy S20 Fan بزر تشغيل الهاتف وزر التحكم في مستوى الصوتيات في الجانب الأيمن من إطار الهاتف، أيضاً يضم الهاتف منفذ USB-C في الجزء السفلي من الهاتف.

أيضاً من المقرر أن تقدم سامسونج هذا الإصدار برقاقة معالج Snapdragon 865، كما يتوفر الهاتف بنموذج أخر برقاقة معالج Exynos 990، حيث رصد هذا النموذج بالفعل في قاعدة بيانات Geekbench.

كما تقدم سامسونج هاتف Galaxy S20 Fan بمعايير IP68 لمقاومة الماء والغبار، مع بطارية بقدرة 4500 mAh، ومن المقرر أن يتوفر الهاتف بنموذج 4G وأخر 5G، على أن يتوفر الهاتف في شهر أكتوبر بسعر 760 دولار تقريباً.

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