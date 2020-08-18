تكنولوجيا: الولايات المتحدة تعلن عن حظر عدد 38 شركة أخرى تابعة لهواوي

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستمر الإدارة الأمريكية في محاولة تطبيق الحظر الكامل على العملاق الصيني هواوي، حيث أعلنت اليوم عن حظر عدد جديد من الشركات التابعة لهواوي، والتي تدعم هواوي في الحصول على تكوينات أمريكية الصنع رغم الحظر والقيود الأمريكية.
أعلنت الولايات المتحدة اليوم عن حظر عدد 38 شركة تابعة لشركة هواوي بشكل مباشر في 21 دولة، حيث إستطاعت هواوي من خلال هذه الشركات أن تتحايل على القيود والحظر الذي فرض على شراء التكوينات الأمريكية، والذي يمتد حتى مايو 2021.
ولقد أوضحت الإدارة الأمريكية أن الشركات التي فرض عليها الحظر تتضمن عدد من الشركات التابعة لشركة هواوي بشكل مباشر مثل مراكز Huawei Cloud، إلى جانب بعض من مراكز R&D في السوق الأوروبي.
وتستهدف الولايات المتحدة بالحظر الجديد بشكل رئيسي تطبيق الحظر الكامل على العملاق الصيني هواوي، ومنع العملاق الصيني من إجراء أي عمليات مع الشركات الأمريكية، نظراً لتخوق الإدارة الأمريكية من مخططات محتملة من هواوي ضد المسؤوليين والمواطنين في الولايات المتحدة.
يذكر أن التقارير السابقة أكدت على أن شركة هواوي تستعد بالفعل لإيقاق إنتاج رقاقات Kirin خلال الفترة القادمة، وذلك نتيجة لنقص الإمدادات الخاصة بتكوينات هذه الرقاقات.
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