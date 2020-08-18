آبل تهدد شركة Epic Games على ما يبدو بسحب حسابات المطورين الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - يبدو أن الخلاف بين آبل و Epic Games آخذ في التعمق. في الأسبوع الماضي، أزالت شركة آبل اللعبة من متجر App Store، وسرعان ما تبع ذلك قيام شركة Epic Games بمقاضاة آبل. الآن وفقا لشركة Epic Games، فهي تقول أن شركة آبل ” تنتقم ” منها من خلال منعها من الوصول إلى أدوات التطوير التابعة للشركة.

بالنسبة لأولئك الذين يتساءلون عما يعنيه هذا وتأثيره على شركة Epic Games، فعدم القدرة على الوصول إلى أدوات التطوير، يعني أن شركة Epic Games لن تتمكن من تحديث ألعابها على متجر App Store. هذا يعني أيضًا أنها لن تكون قادرة على إنشاء أو صيانة برامج مثل Unreal Engine Epic التي تستخدمها الألعاب والمطورون الآخرون لصنع ألعابهم.

بالنظر إلى مدى شعبية وإنتشار محرك الألعاب Unreal Engine، خاصة بالنسبة للألعاب المحمولة، سيثبت هذا بلا شك أنه يمثل مشكلة كبيرة بالنسبة لشركة Epic Games والمطورين الذين أصبحوا فجأة ضحية لهذه الحرب بين الشركتين. تقدمت شركة Epic Games منذ ذلك الحين بأمر قضائي تأمل فيه أن يتم منع آبل من القيام بأي خطوات مماثلة حتى يتم حل هذه الفوضى، ولكن في حالة إذا لم يحدث ذلك بالفعل، فيبدو أن الأمور ستصبح فوضوية أكثر بعد 28 أغسطس.

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ومع ذلك، علينا أن نتساءل ما هي إستراتيجية آبل. تواجه الشركة حاليًا جلسات إستماع لمكافحة الإحتكار، وهذه الحيل بالتأكيد لن تساعدها في الدفاع عن نفسها، ولكن سيتعين علينا الإنتظار ونرى ما الذي سيحدث في نهاية المطاف.