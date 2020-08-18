مبيعات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة تنمو في الربع الثاني، آبل وسامسونج تقودان الطريق

فاطمة أيت طالب - دبي - وفقا للتقرير الأحدث من مؤسسة Canalys المتخصصة في بحوث السوق، فقد نمت شحنات الهواتف الذكية في الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 11 في المئة خلال الفترة من أبريل إلى يونيو مقارنة بالربع السابق. لا يزال السوق في حالة إنخفاض بنسبة 5 في المئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بلغ متوسط سعر الهواتف الذكية الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية 500 دولارات أمريكية وهو ما يقل بنسبة 10 في المئة عن القيمة المسجلة في الربع الأول من العام 2020. وتعتقد شركة Canalys أن 70 في المئة من الهواتف الذكية المشحونة في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الربع الثاني من العام 2020 صُنعت في الصين، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 10 في المئة مقارنة عن الربع السابق.

7 من أصل من 10 أجهزة التي تم بيعها في الولايات المتحدة الأمريكية كانت إما من صنع شركة آبل أو سامسونج بحيث وقفت شركة آبل وراء 15 مليون وحدة مما جعلها تستحوذ على 47 في المئة من السوق. تليها شركة سامسونج التي تمكنت من شحن 7.4 مليون وحدة مما جعلها تُعادل أرقام العام الماضي. حلت شركة LG في المرتبة الثالثة بعدما نجحت في شحن 3.5 ميون وحدة مما جعلها تستحوذ على 11 في المئة من السوق، في حين حلت شركة Lenovo في المرتبة الرابعة وشركة TCL في المرتبة الخامسة.

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ووفقا للمحلل Vincent Thielke من مؤسسة Canalys، فقد أوضح أن جائحة COVID-19 إلى جانب الإنفاق الإستهلاكي المحدود حال دون تبني هواتف 5G. إلى جانب التغطية المحدودة لشبكات الجيل الخامس 5G، فضل المستهلكون التمسك بهواتف 4G. كان iPhone 11 و iPhone SE 2020 من آبل هما الأكثر مبيعًا في الربع الثاني من هذا العام. كانت شحنات Galaxy S20 Series مخيبة للآمال على الرغم من أن الهاتفين Galaxy A10e و Galaxy A20 حظيا بإهتمام كبير من المشترين.