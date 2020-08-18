آبل تمدد فترة شراء ضمان +AppleCare

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - منذ 59 دقيقة

أجرت شركة آبل تغييرات جديدة على المدة الزمنية التي يتعين على العملاء فيها شراء ضمان (+AppleCare) الموسع لأجهزة آيفون وآيباد وماك والمنتجات الأخرى.

وفقًا لوكالة بلومبرغ، قامت الشركة بتمديد الأهلية للحصول على ضمان (+AppleCare) الموسع لمدة عام كامل بعد شراء أي جهاز تقوم بتغطيته في ظل تراجع المبيعات.

ويتمتع المستهلكون حاليًا بفرصة التسجيل في برنامج الضمان الموسع في غضون 60 يومًا من شراء منتج آبل، لكن هذه الفترة ازدادت الآن حتى عام واحد في الولايات المتحدة وكندا.

وتم إبلاغ موظفي البيع بالتجزئة وموظفي دعم العملاء بالتغيير يوم أمس الاثنين، وذلك بالرغم من أن موقع ويب آبل لا يزال لا يعكس أي تحديث.

واعتاد مشترو ماك الحصول على مدة زمنية تمتد لعام من أجل اتخاذ قرار بشأن شراء ضمان (+AppleCare) الموسع، لكن عندما أضافت الشركة تغطية الأضرار العرضية إلى الخطط، تم تقييد هذا الإطار الزمني إلى 60 يومًا.

وغيرت شركة آبل قرارها أكثر من مرة بشأن المدة الزمنية المسموحة للعملاء بين عام و 60 يومًا، وكانت بعض متاجر آبل تجرب بالفعل الإطار الزمني الممتد لشراء (+AppleCare)، كما ذكر موقع (MacRumors) العام الماضي.

Advertisements

ويوفر ضمان (+AppleCare) عند الشراء بشكل أولي تغطية لمدة سنة إضافية لأجهزة آيفون وآيباد وسنتين إضافيتين لنظام ماك، بالإضافة إلى تغطية التلف العرضي، لكن هناك دائمًا مبلغ قابل للخصم مقابل التلف المادي بغض النظر عن المنتج.

كما تتوفر خدمة (+AppleCare) لمنتجات (Apple Watch) و (AirPods) و (Beats) و (HomePod) و (Pro Display XDR) و (iPod touch).

وقالت شركة آبل: إن جائحة فيروس كورونا قد أثرت سلبًا على طلب ضمان (+AppleCare) حيث يعيد المستهلكون التفكير في إنفاقهم أثناء الانكماش الاقتصادي.

ويمكن أن يساعد منحهم مزيدًا من الوقت في تعزيز أعمال خدمات الشركة بشكل أكبر.

وتقول شركة آبل: إن العرض متاح للعملاء الذين يشترون (+AppleCare) بالكامل أو الذين يدفعون عبر أقساط باستخدام بطاقة (Apple Card)، لكن أولئك الذين يدفعون عن طريق المدفوعات الشهرية الأخرى لن يكونوا مؤهلين.

وكتبت الشركة في رسالة إلى الموظفين: يمنح هذا العملاء فرصة أخرى لحماية أجهزتهم والوصول إلى جميع مزايا الضمان الموسع.