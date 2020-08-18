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آخر تحديث: 18 - أغسطس - 2020 4:05 مساءً
«كلايم أبوظبي» يدخل «غينيس» بأكبر نفق هوائي للقفز وأعلى جدار تسلق اصطناعي
سجل «كلايم أبوظبي»، المرفق الترفيهي والرياضي الجديد في جزيرة ياس بأبوظبي، رقمين قياسيين عالميين جديدين في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، بأكبر نفق هوائي للقفز الحر في العالم بقطر دائري 10 أمتار (32 قدماً) وارتفاع 54.6 متر (179.2 قدم)، وأعلى جدار تسلق داخلي في العالم بارتفاع 42.16 متر (138 قدماً).
وقالت المديرة العامة لكلايم أبوظبي والمديرة بالإنابة للمدن الترفيهية في جزيرة ياس بيانكا ساموت: «نفخر في كلايم أبوظبي بتحقيقنا للقب غينيس للأرقام القياسية، حيث نؤكد من هذه الوجهة الترفيهية التي تضم أكبر نفق هوائي للقفز الحر، وأعلى جدار تسلق اصطناعي داخلي في العالم، على ثقتنا بقدراتنا نحو توفير تجارب ترفيهية متميزة لزوارنا».
وأضافت: «يعزز هذا الإنجاز من مكانتنا كوجهة ترفيهية عالمية مميزة، إذ نتطلع لإتاحة الفرصة لزوارنا لاختبار آفاق وتجارب جديدة واستثنائية».
وكان «كلايم أبوظبي» قد افتتح أبوابه في 29 نوفمبر الماضي، ليتيح لزواره خيارات ترفيهية استثنائية تتناسب مع كل الأعمار والمستويات المهارية، كما توفر الوجهة مجموعة من أفضل المدربين المحترفين الذين يتولون مهمة إرشاد الزوار وتقديم تعليمات السلامة وتقنيات القفز الحر والتسلق.
«كلايم أبوظبي» يدخل «غينيس»
ويضم «كلايم» 5 جدران تسلق مختلفة الارتفاع ودرجات متنوعة من الصعوبة لتناسب المبتدئين والمحترفين على حد سواء، إلى جانب نفق هوائي للقفز الحر يعتبر الأكبر في العالم.
وإلى جانب المرافق الترفيهية والرياضية التي يوفرها «كلايم أبوظبي»، يمكن للزوار الاستمتاع بالمأكولات والمشروبات التي يقدمها متجرين متخصصين ضمن الوجهة، الأمر الذي يجعل من «كلايم» مكاناً مثالياً لقضاء أفضل الأوقات برفقة العائلة.
كما يتسنى للزوار أيضاً فرصة متابعة الآخرين وهم يتسلقون جدار «ذا ساميت»، وهو أطول جدار تسلق اصطناعي داخلي في العالم، أو مشاهدتهم وهم يمارسون القفز الحر داخل النفق الهوائي، وذلك من خلال منصات العرض المجانية.
ولضمان توفير تجربة ترفيهية آمنة للجميع، اتخذ «كلايم أبوظبي» سلسلة من الإجراءات الاحترازية الإلزامية مثل ضرورة حجز التذاكر إلكترونياً من قبل جميع الضيوف بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية البالغة 30%، إضافة إلى اعتماد الكاميرات الحرارية، ووضع علامات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها عند المرافق الترفيهية والرياضية ومنافذ البيع، إلى جانب تعديل السعة الاستيعابية للمرافق الترفيهية والمطاعم والمتاجر.
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