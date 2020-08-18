3 أجيال من تحديثات أندرويد لأجهزة سامسونج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - وعدت شركة سامسونج بثلاثة أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد لما يقرب من 40 جهازًا في محفظتها.
وفي وقت سابق، أكدت الشركة أن أجهزة (Galaxy S) و (Galaxy Note) فقط مؤهلة لهذه السياسة الجديدة، لكنها شاركت الآن قائمة واسعة من الهواتف المؤهلة للتحديثات.
وإلى جانب الأجهزة المدرجة في القائمة، ستكون هذه السياسة قياسية لجميع أجهزة سلسلة (Galaxy S) و (Galaxy Note) و (Galaxy Z) و (Galaxy Tab S) المستقبلية، وستنطبق أيضًا على أجهزة سلسلة (Galaxy A).
وأعلنت شركة سامسونج أيضًا أن تشكيلة (Galaxy S20) ستكون أول أجهزة (Galaxy) تتلقى تحديث أندرويد 11 في وقت لاحق من هذا العام.
وعبرت العملاقة الكورية الجنوبية عن التزامها بدعم المستخدمين للاستمتاع بأحدث تجارب الهاتف المحمول أثناء استخدام أجهزة الشركة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة في حدث (Galaxy Unpacked) أن أجهزة سلسلة (Galaxy S) و (Galaxy Note) ستتلقى ثلاثة أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد.
فيما أعلنت الآن عن قائمة تضم 38 جهازًا من أجهزة (Galaxy) المؤهلة أيضًا، ويعتبر هذا الإعلان هامًا لأن الشركة قدمت في وقت سابق تحديثات لمدة عامين فقط لهواتفها.
الأجهزة المؤهلة للأجيال الثلاثة من التحديثات كما أعلنتها شركة سامسونج هي:
سلسلة Galaxy S:
Galaxy S20 Ultra 5G
Galaxy S20 Ultra
Galaxy S20 Plus 5G
Galaxy S20 Plus
Galaxy S20 5G
Galaxy S20
Galaxy S10 5G
Galaxy S10 Plus
Galaxy S10
Galaxy S10e
Galaxy S10 Lite
سلسلة Galaxy Note:
Galaxy Note 20 Ultra 5G
Galaxy Note 20 Ultra
Galaxy Note 20 5G
Galaxy Note 20
Galaxy Note 10 Plus 5G
Galaxy Note 10 Plus
Galaxy Note 10 5G
Galaxy Note 10
Galaxy Note 10 Lite
سلسلة Galaxy القابلة للطي:
Galaxy Z Fold 2 5G
Galaxy Z Fold 2
Galaxy Z Flip 5G
Galaxy Z Flip
Galaxy Fold 5G
Galaxy Fold
سلسلة Galaxy A:
Galaxy A71 5G
Galaxy A71
Galaxy A51 5G
Galaxy A51
Galaxy A90 5G
سلسلة Galaxy اللوحية:
Galaxy Tab S7 Plus 5G
Galaxy Tab S7 Plus
Galaxy Tab S7 5G
Galaxy Tab S7
Galaxy Tab S6 5G
Galaxy Tab S6
Galaxy Tab S6 Lite
وصرح جانغيون يون (Janghyun Yoon)، نائب الرئيس الأول ورئيس فريق منصة البرمجيات لأعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج: إن الشركة تعمل على توفير حماية آمنة وميزات جديدة مثيرة للأجهزة الموجودة بالفعل في أيدي الأشخاص.
وأضاف “من خلال دعم ما يصل إلى ثلاثة أجيال من تحديثات أندرويد، فإننا نوسع دورة حياة منتجات (Galaxy) ونقطع وعدًا بأننا سنوفر تجربة هاتف بسيطة وآمنة تستفيد من أحدث الابتكارات بمجرد توفرها”.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.