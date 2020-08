3 أجيال من تحديثات أندرويد لأجهزة سامسونج

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 18 أغسطس 2020 04:16 مساءً - وعدت شركة سامسونج بثلاثة أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد لما يقرب من 40 جهازًا في محفظتها.

وفي وقت سابق، أكدت الشركة أن أجهزة (Galaxy S) و (Galaxy Note) فقط مؤهلة لهذه السياسة الجديدة، لكنها شاركت الآن قائمة واسعة من الهواتف المؤهلة للتحديثات.

وإلى جانب الأجهزة المدرجة في القائمة، ستكون هذه السياسة قياسية لجميع أجهزة سلسلة (Galaxy S) و (Galaxy Note) و (Galaxy Z) و (Galaxy Tab S) المستقبلية، وستنطبق أيضًا على أجهزة سلسلة (Galaxy A).

وأعلنت شركة سامسونج أيضًا أن تشكيلة (Galaxy S20) ستكون أول أجهزة (Galaxy) تتلقى تحديث أندرويد 11 في وقت لاحق من هذا العام.

وعبرت العملاقة الكورية الجنوبية عن التزامها بدعم المستخدمين للاستمتاع بأحدث تجارب الهاتف المحمول أثناء استخدام أجهزة الشركة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت الشركة في حدث (Galaxy Unpacked) أن أجهزة سلسلة (Galaxy S) و (Galaxy Note) ستتلقى ثلاثة أجيال من تحديثات نظام التشغيل أندرويد.

فيما أعلنت الآن عن قائمة تضم 38 جهازًا من أجهزة (Galaxy) المؤهلة أيضًا، ويعتبر هذا الإعلان هامًا لأن الشركة قدمت في وقت سابق تحديثات لمدة عامين فقط لهواتفها.

الأجهزة المؤهلة للأجيال الثلاثة من التحديثات كما أعلنتها شركة سامسونج هي:

سلسلة Galaxy S:

Galaxy S20 Ultra 5G

Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20 Plus 5G

Galaxy S20 Plus

Galaxy S20 5G

Galaxy S20

Galaxy S10 5G

Galaxy S10 Plus

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S10 Lite

سلسلة Galaxy Note:

Galaxy Note 20 Ultra 5G

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Note 20 5G

Galaxy Note 20

Galaxy Note 10 Plus 5G

Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 10 5G

Galaxy Note 10

Galaxy Note 10 Lite

سلسلة Galaxy القابلة للطي:

Galaxy Z Fold 2 5G

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Z Flip 5G

Galaxy Z Flip

Galaxy Fold 5G

Galaxy Fold

سلسلة Galaxy A:

Galaxy A71 5G

Galaxy A71

Galaxy A51 5G

Galaxy A51

Galaxy A90 5G

سلسلة Galaxy اللوحية:

Galaxy Tab S7 Plus 5G

Galaxy Tab S7 Plus

Galaxy Tab S7 5G

Galaxy Tab S7

Galaxy Tab S6 5G

Galaxy Tab S6

Galaxy Tab S6 Lite

وصرح جانغيون يون (Janghyun Yoon)، نائب الرئيس الأول ورئيس فريق منصة البرمجيات لأعمال الاتصالات المتنقلة في سامسونج: إن الشركة تعمل على توفير حماية آمنة وميزات جديدة مثيرة للأجهزة الموجودة بالفعل في أيدي الأشخاص.

وأضاف “من خلال دعم ما يصل إلى ثلاثة أجيال من تحديثات أندرويد، فإننا نوسع دورة حياة منتجات (Galaxy) ونقطع وعدًا بأننا سنوفر تجربة هاتف بسيطة وآمنة تستفيد من أحدث الابتكارات بمجرد توفرها”.