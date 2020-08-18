تكنولوجيا: ابل تصدر بيان للرد على شركة Epic Games حول إزالة لعبة Fortnite من متجر التطبيقات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصدرت شركة ابل بيان رسمي اليوم للرد على الإتهامات الموجه إليها من شركة Epic Games، حيث أكدت ابل على رغبتها في إستمرار العمل مع شركة Epic، إلا أنها لن تقدم إستثناءات في التعليمات الخاصة بحماية المستخدمين.

تصاعدت النزاعات القائمة بين شركة ابل وإستديوهات Epic Games بشكل سريع في الفترة الأخيرة، بعد إتخاذ ابل قرار بإزالة لعبة Fortnite من متجر التطبيقات، نتيجة لبعض الإجراءات التي قدمت في اللعبة في عمليات الشراء الداخلية، حيث أكدت ابل على مخالفة اللعبة التعليمات الخاصة بمتجر التطبيقات.

ولقد قدمت ابل تصريحات رسمية لموقع Verge للرد على إتهامات الإحتكار التي قدمت في دعوى قضائية من Epic Games، حيث أكدت عملاق التكنولوجيا على رغبتها في إستمرار Epic Games في برنامج مطوري ابل، إلا أن ابل لن تقدم أي إستثناءات في التعليمات والإرشادات الخاصة بمتجر التطبيقات والتي تدعم حماية المستخدمين.

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كما أضافت ابل في بيانها الرسمي”أن متجر التطبيقات صمم ليقدم خدمات آمنة وموثوقة للمستخدمين، ولقد كانت Epic Games من بين مجموعة تضم أنجح المطوريين، كما نجحت Epic Games عن طريق متجر تطبيقات ابل في ضم الملايين من مستخدمي منصة iOS وتحقيق مكاسب كبيرة”.

أيضاً أكد ابل على أن المشكلة التي بدأتها Epic Games يمكن أن تعالجها بشكل سريع من خلال تحديث للتطبيق يقدم لمتجر التطبيقات بعد تعديل الأدوات التي تم إضافتها من Epic Games في لعبة Fortnite، وتنفيذ الإرشادات الخاصة بمتجر التطبيقات.

يذكر أن تقرير أخر من The Information أكد على تواصل شركة Epic Games مع شركات أخرى مثل Spotify و Sonos لمحاولة عقد تحالف ضد ابل، إلا أن التقرير لم يوضح قرار هذه الشركات حتى الآن.

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